Как работодатель может поддержать трезвый образ жизни?

”Институт развития здоровья, как инициатор множества акций, нацеленных на повышение осведомленности о здоровье, и в отношении собственных сотрудников следует рекомендациям, которые мы распространяем среди населения”, — сказала Марис Якобсон, руководитель отдела внутренних связей Института развития здоровья.

Хорошим примером этого является осенний акция ”В сентябре не пьем”, который призывает людей подарить своему телу и духу отдых от алкоголя. TAI активно участвует в акции и в качестве работодателя, мотивируя своих сотрудников присоединиться к кампании и обращая внимание на мелочи, которые влияют на выбор сотрудников каждый день.

”Взрослые проводят большую часть своего дня на работе, поэтому рабочая среда также играет очень важную роль в формировании отношения, норм и ценностей. Если на рабочем месте популяризируется здоровый образа жизни, сотрудникам будет легче отказаться от алкоголя”, — пояснила Аннели Саммель, руководитель сферы алкоголя и табака Института развития здоровья.

Мероприятия на работе — с алкоголем или без?

В TAI разработаны и установлены нормы, связанные с потреблением алкоголя на юбилеях и мероприятиях, которые празднуются на работе. ”Мы договорились, что алкоголь не будет предлагаться во время дневных совместных мероприятий или дней рождения, а также мы не предлагаем алкоголь на вечерних мероприятиях за счет учреждения”, — сказала Якобсон.

TAI рекомендует придерживаться этих принципов и всем другим работодателям — обязательно следует продумывать организацию праздничных мероприятий и мероприятий, а также роль алкоголя в этих мероприятиях. ”Например, если в конце рабочего дня разрешено отмечать дни рождения с алкоголем, но не продумано, каким транспортом люди смогут добраться домой, это, по сути, способствует управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения”, — добавила Саммель.

Саммель также поделилась рекомендацией для подготовки совместных безалкогольных мероприятий: ”Если организатор вечеринки проделал небольшую подготовительную работу и предлагает людям различные мероприятия или игры, чтобы, так сказать, „растопить лед”, даже в больших коллективах не придется бояться, что люди не смогут общаться друг с другом или будут стесняться”.