Как работодатель может поддержать трезвый образ жизни?

Все больше и больше людей ищут способы жить более здоровой и полноценной жизнью. Люди экспериментируют с различными видами диет и тренировок, пытаются найти здоровые способы расслабиться. Поэтому неудивительно, что призыв отдохнуть от алкоголя в сентябре с каждым годом набирает все больше и больше последователей. В последние годы Институт развития здоровья (TAI) призывает компании и организации присоединиться к акции и показать пример своим сотрудникам. Но как реализовать это на практике в рабочей среде?
”Институт развития здоровья, как инициатор множества акций, нацеленных на повышение осведомленности о здоровье, и в отношении собственных сотрудников следует рекомендациям, которые мы распространяем среди населения”, — сказала Марис Якобсон, руководитель отдела внутренних связей Института развития здоровья.
Хорошим примером этого является осенний акция ”В сентябре не пьем”, который призывает людей подарить своему телу и духу отдых от алкоголя. TAI активно участвует в акции и в качестве работодателя, мотивируя своих сотрудников присоединиться к кампании и обращая внимание на мелочи, которые влияют на выбор сотрудников каждый день.
”Взрослые проводят большую часть своего дня на работе, поэтому рабочая среда также играет очень важную роль в формировании отношения, норм и ценностей. Если на рабочем месте популяризируется здоровый образа жизни, сотрудникам будет легче отказаться от алкоголя”, — пояснила Аннели Саммель, руководитель сферы алкоголя и табака Института развития здоровья.
Мероприятия на работе — с алкоголем или без?
В TAI разработаны и установлены нормы, связанные с потреблением алкоголя на юбилеях и мероприятиях, которые празднуются на работе. ”Мы договорились, что алкоголь не будет предлагаться во время дневных совместных мероприятий или дней рождения, а также мы не предлагаем алкоголь на вечерних мероприятиях за счет учреждения”, — сказала Якобсон.
TAI рекомендует придерживаться этих принципов и всем другим работодателям — обязательно следует продумывать организацию праздничных мероприятий и мероприятий, а также роль алкоголя в этих мероприятиях. ”Например, если в конце рабочего дня разрешено отмечать дни рождения с алкоголем, но не продумано, каким транспортом люди смогут добраться домой, это, по сути, способствует управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения”, — добавила Саммель.
Саммель также поделилась рекомендацией для подготовки совместных безалкогольных мероприятий: ”Если организатор вечеринки проделал небольшую подготовительную работу и предлагает людям различные мероприятия или игры, чтобы, так сказать, „растопить лед”, даже в больших коллективах не придется бояться, что люди не смогут общаться друг с другом или будут стесняться”.
Расслабление: поддерживайте здоровые варианты!
Поиск баланса и восстановление после стресса на работе имеют решающее значение для здоровья сотрудника. Каждая компания должна позаботиться о том, чтобы у сотрудников было достаточно перерывов для отдыха и была возможность ненадолго отвлечься от рабочих мыслей. Это очень хорошая практика — предлагать своим сотрудникам здоровые альтернативы для восстановления после рабочего стресса и вне работы.
”Вместо того, чтобы расслабляться с помощью алкоголя, мы поощряем здоровый выбор, поддерживаем подвижный образ жизни и занятия спортом, вы можете ходить на массаж и тренировки — все это вносит разнообразие и расслабление в рабочую жизнь”, — сказала Якобсон.
У работодателя есть много разных способов поддержать здоровый образ жизни, и, как правило, они не очень затратны. Важно с чего-то начать и постепенно менять свое мышление.
”У нас довольно большая группа спортсменов-любителей, которые вдохновляют всех нас своими достижениями, а также время от времени предлагают нам показательные тренировки”, — добавила Якобсон.
Где черпать вдохновение?
”Для еще большего вдохновения мы, например, во время акции „В сентябре не пьем!” поставили в кухонном уголке большую банку вдохновения, откуда каждое утро можно вытащить идеи того, чем заполнить время во время месяца трезвости. Это подействовало очень хорошо, расширив общение между сотрудниками”, — сказала Якобсон.
В течение сентября TAI также организует вдохновляющие мероприятия для своих сотрудников, чтобы побудить их не отступать от задачи месяца без алкогольных напитков. ”Нас также ждут мастер-классы по приготовлению моктейлей, то есть безалкогольных коктейлей”, — рассказала Якобсон.
Почему бы не последовать примеру TAI и немного иначе отметить очередной праздник на рабочем месте? Ознакомьтесь с рецептами восхитительных безалкогольных коктейлей на сайте alkoinfo.ee в Интернете и на следующем мероприятии замените алкоголь моктейлями.
Позаботьтесь о своих сотрудниках и поддержите их стремление провести сентябрь без алкоголя! Практические советы по внедрению безалкогольного образа жизни на рабочем месте вы можете найти здесь.
Акция финансируется за счет средств Европейского социального фонда в рамках программы ”Kainem ja Tervem Eesti”.
Дополнительная информация: septembriseijoo.alkoinfo.ee
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