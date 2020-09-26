Как не заболеть, ходя на работу?

Мойте руки всякий раз, когда вы приходите на работу или возвращаетесь домой. Это поможет вам защититься от инфекций, распространяющихся в городе и в общественном транспорте.
Всегда есть вероятность, что последним дверной ручки коснулся носитель вируса. Поэтому в нынешней опасной ситуации, руки следует тщательно мыть каждый раз, когда вы добираетесь до работы или до дома. Это предотвратит попадание микробов и вирусов с рук на одежду, лицо и в дыхательные пути.
Если для мытья рук дома принято использовать мыло и махровое полотенце, то на работе и в городе в вирусный период стоит предпочитать жидкое мыло и бумажные полотенца. Экологический след в таком случае становится больше, но с точки зрения гигиены это все же важная рекомендация.
”Как правило, контактные поверхности дозаторов мыла в общественных местах очищают каждые несколько часов. Частота зависит от количества пользователей. С другой стороны, бактерии, прилипшие к куску мыла и махровому полотенцу, удалить трудно, и через 4 часа во влажной среде количество бактерий начинает быстро расти”, — сказал исполнительный директор SOL Baltics Ринель Пиус.
”Правило 4 часов также является причиной того, что в период распространения вирусов офисы и общественные места убирают не реже одного раза в день — это позволяет держать под контролем распространение бактерий в местах, которых наиболее часто касаются люди. К ним относятся дверные ручки, двери, столы, выключатели и поручни, клавиатуры для ввода PIN-кода, пульты дистанционного управления и сенсорные экраны”, — перечислил Ринель Пиус.
Кроме того, Пиус рекомендует сформировать привычку, передвигаясь по городу не прикасаться к разным поверхностям просто так, по привычке, а трогать их только при необходимости.
Внутренние договоренности в коллективе также могут стать большим подспорьем в снижении риска заболеваний на работе:
- Расставьте рабочие столы дальше друг от друга
- Согласуйте, сколько человек может одновременно находиться на кухне и в помещении для совещаний
- Также договоритесь о том, кто наполняет и опустошает посудомоечную машину, кто занимается кофемашиной, и кто заменяет бумагу и тонер в копировальном аппарате
- Не приглашайте гостей в офис, а продолжайте использовать видеоконференции в уже привычном режиме
- Не позволяйте приходить на работу больным или имеющим симптомы болезни сотрудникам
Стоит записать все достигнутые договоренности, распечатать их, разместить на видных местах и постоянно напоминать о них друг другу.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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