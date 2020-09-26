Как не заболеть, ходя на работу?

Всегда есть вероятность, что последним дверной ручки коснулся носитель вируса. Поэтому в нынешней опасной ситуации, руки следует тщательно мыть каждый раз, когда вы добираетесь до работы или до дома. Это предотвратит попадание микробов и вирусов с рук на одежду, лицо и в дыхательные пути.

Если для мытья рук дома принято использовать мыло и махровое полотенце, то на работе и в городе в вирусный период стоит предпочитать жидкое мыло и бумажные полотенца. Экологический след в таком случае становится больше, но с точки зрения гигиены это все же важная рекомендация.

”Как правило, контактные поверхности дозаторов мыла в общественных местах очищают каждые несколько часов. Частота зависит от количества пользователей. С другой стороны, бактерии, прилипшие к куску мыла и махровому полотенцу, удалить трудно, и через 4 часа во влажной среде количество бактерий начинает быстро расти”, — сказал исполнительный директор SOL Baltics Ринель Пиус.

”Правило 4 часов также является причиной того, что в период распространения вирусов офисы и общественные места убирают не реже одного раза в день — это позволяет держать под контролем распространение бактерий в местах, которых наиболее часто касаются люди. К ним относятся дверные ручки, двери, столы, выключатели и поручни, клавиатуры для ввода PIN-кода, пульты дистанционного управления и сенсорные экраны”, — перечислил Ринель Пиус.

Кроме того, Пиус рекомендует сформировать привычку, передвигаясь по городу не прикасаться к разным поверхностям просто так, по привычке, а трогать их только при необходимости.

Внутренние договоренности в коллективе также могут стать большим подспорьем в снижении риска заболеваний на работе: