Johnson&Johnson остановила тесты вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой" болезни участника

Фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила введение доз вакцины от COVID-19 в рамках третьей фазы испытаний препарата из-за ”необъяснимой” болезни участника исследований, говорится в сообщении компании.

Исследованиями заболевания занимается независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB), а также медики самой компании, заявили в Johnson & Johnson.

В компании подчеркнули, что неблагоприятные события являются ожидаемыми при проведении клинических исследований, поэтому на такой случай существуют инструкции. Это гарантирует, что исследования могут быть остановлены, если случится что-то, предположительно связанное с исследуемыми препаратами, говорится в сообщении.

Компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Препарат производит компания Janssen, которая входит в Johnson & Johnson. Предполагалось, что в исследованиях примут участие до 60 тыс. добровольцев с трех континентов. Компания намеревалась проверить эффективность одной дозы вакцины в предотвращении заболевания COVID-19 по сравнению с плацебо.

В случае удачного завершения испытаний и регистрации препарата, Johnson & Johnson планирует выпускать 1 млрд доз вакцины в год.

Кроме Johnson & Johnson, в США испытания своих вакцин также проводят AstraZeneca, Moderna и Pfizer совместно с BioNTech.

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