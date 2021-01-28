Известное безрецептурное лекарство облегчает симптомы коронавируса? Проводится исследование

"При коронавирусной инфекции описывается, что самочувствие больного ухудшается на второй неделе, когда может возникнуть затрудненное дыхание. Клейкая и густая мокрота собирается в легких и ее сложно откашлять. В результате ухудшается снабжение тканей кислородом, человеку тяжело дышать и самочувствие может быстро ухудшиться, ” — объясняет провизор Ян Янес.

Одним научно признанным растительным лекарством для выведения мокроты и предотвращения легочных симптомов является миртол, который уже много лет является популярным безрецептурным лекарством в Эстонии. В Германии начали проводить исследование пациентов с диагнозом COVID-19, целью которого является оценить, есть ли польза от применения стандартизированного миртола при облегчении симптомов, вызвынных коронавирусом.

В исследовании, проводимом немецким производителем лекарств Pohl-Boskamp, принимает участие несколько университетских больниц. В исследование вовлечены зараженные COVID-19 пациенты в тяжелом состоянии, которые находятся в больнице и получают дополнительный кислород.

„В исследовании ищут ответ на вопрос, есть ли польза от применения стандартизированного миртола при прогрессировании болезни у пациентов с инфекцией COVID-19. Можно ли с помощью лекарств, поддерживающих механизм самоочищения дыхательных путей, например стардартизированного миртола, приостановить прогрессирование болезни и ускорить выздоровление, ” — уточняет Янес.

Растительный миртол применяется при лечении бронхита и синусита уже много лет. Растительный миртол, на основе из четырех эфирных масел, улучшает естественную защитную способность организма и механизм очищения нижних дыхательных путей. Стандартизированный миртол активизирует механизмы самоочищения дыхательных путей, ускоряя выведение из легких мокроты и возбудителей болезни. Активность мерцательного эпителия дыхательных путей значительно увеличивается, и слой мокроты разжижается, что помогает вывести мокроту, содержащую бактерии и вирусы, из дыхательных путей.

Стандартизированный миртол следует применять сразу при появлении первых признаков простуды — это помогает избежать ухудшения простудного заболевания, ускоряет выведение возбудителей болезни из дыхательных путей и препятствует распространению инфекции из верхних дыхательных путей в нижние.