28.05.2020, 18:23

Италия заявляет, что у 96% скончавшихся от вируса были другие болезни


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Perearstid eriolukorras
Perearstid Igor ja Anastassia puhkehetkelFoto: erakogu

По данным государственных органов здравоохранения Италии, вспышка коронавируса в основном поразила пожилое население страны и людей с уже существующими заболеваниями, пишет Bloomberg.

Данные Итальянского института здравоохранения показывают, что почти 96% всех погибших от вируса в стране имели какие-то предшествующие заболевания. Институт здравоохранения, который занимается публикациями о ряде исследований о вспышке эпидемии, включая подробный еженедельный отчёт, подтверждает тенденцию, наблюдаемую с начала чрезвычайной ситуации: средний возраст умерших от вируса итальянцев составляет около 80 лет.

«Последние данные показывают, что и новые, и смертельные случаи имеют общий профиль: в основном страдают пожилые люди, имеющие хронические заболевания», — заявил глава Института здравоохранения Сильвио Брусаферро на пятничной пресс-конференции.
Италия была эпицентром пандемии Европы. Там погибло 32 000 человек, и более 230 000 были заражены. Страна начала выходить из общенационального карантина 4 мая, около 4 миллионов человек в этот день вернулись на работу.

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Большинству магазинов, баров и ресторанов было разрешено открыться спустя две недели после этой даты с соблюдением правил дистанцирования, а итальянцам было разрешено снова свободно путешествовать — но только в пределах их родных регионов.

Правительство обязалось разрешить абсолютно свободное передвижение с 3 июня. Но, так как в некоторых местах по-прежнему ежедневно выявляются сотни новых случаев, премьер-министр Джузеппе Конте может не разрешить открыть границы в северных регионах Ломбардии и Пьемонта, сообщили во вторник несколько газет, в том числе Corriere della Sera.

Правительственные чиновники и эксперты в области здравоохранения также опасаются, что молодые люди, скорее всего, полагают, что не находятся в группе риска. После того, как на выходных толпы молодёжи собрались в скверах и ночных клубах, не соблюдая правила социального дистанцирования и не используя маски, местные чиновники начали рассматривать меры по ограничению скопления больших групп людей. Мэр Милана Джузеппе Сала запретил продажу напитков на вынос после семи вечера.

Хотя средний возраст заболевших вирусом составляет 62 года, около 30% инфицированных моложе 50 лет. Тем не менее, у разных поколений очень разный уровень смертности. Анализ Итальянского института здравоохранения показывает, что по состоянию на 25 мая только около 1,1% погибших от вируса были моложе 50 лет, более 57% были старше 80 лет. Почти половина новых случаев в мае была зарегистрирована в домах престарелых.

Необъяснимые смерти


Самый свежий еженедельный отчёт Института здравоохранения, основанный на выборке из примерно 10% смертельных случаев, произошедших до 21 мая, также показал, что только у 124 скончавшихся (4,1% от общего числа), ранее не было никаких патологий. Почти 60% страдали как минимум от трёх хронических заболеваний, а около пятой части умерших имели два заболевания.

Согласно отчёту, более 68% имели высокое кровяное давление, у примерно 30% был диабет и 28% страдали сердечными заболеваниями.
Официальные данные могут не отражать полную картину: многие пациенты, скончавшиеся у себя дома, могли остаться не обследованными. В нескольких научных работах представлена скорость роста смертности в стране, особенно на севере, превышающая официальные цифры по COVID-19.
В Италии в первом квартале этого года было на 11 600 больше случаев смерти «необъяснимой этиологии» по сравнению с предыдущими годами. Ни один из этих случаев не был зарегистрирован как смертельный от COVID-19, согласно совместному отчёту Института здравоохранения и национального статистического управления Istat.

Итальянское управление социального обеспечения INPS в марте и апреле также отметило на 18 971 «избыточную» смерть больше, и это тоже превышает официально зарегистрированное количество смертельных случаев от COVID-19.

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