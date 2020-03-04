Исследование: жители Эстонии, находящиеся в группе риска, недостаточно часто проходят контроль зрения

Согласно результатам исследования, 49%, т.е. каждый второй человек, входящий в возрастную группу риска, проверяет зрение раз в 2-3 года, а 22% раз в пять лет. С возрастом частота проверок зрения увеличивается: раз в 2-3 года проверяют зрение 49% 30-39-летних, 60% 40-44-летних и 70% 45-50-летних.
21% респондентов при чтении никогда не были вынуждены относить текст дальше от глаз. 29% признались, что не способны прочитать меню в ресторане, а 15% из-за проблем со зрением не узнают на улице идущих навстречу знакомых.
”Пресбиопию невозможно предотвратить или вылечить, а ждать, что она вдруг пройдет совершенно бессмысленно — зрение само не улучшится. Правильные вспомогательные средства позволяют жить полноценной жизнью. Водители, например, помимо происходящего на дороге, должны видеть также показания приборной панели, при приготовлении еды важно прочитать, сколько требуется сливок — полстакана или два стакана, а в магазине бывает нужно прочитать на упаковке, полезен продукт или нет”, — Порт привела примеры из повседневной жизни.
67% респондентов считают возникающие после 40 лет проблемы со зрением естественным связанным со старением явлением. Каждый третий ответивший думает, что проблемы со зрением вызывает использование компьютера.
В исследовании, которое проводилось фирмой Socio в ноябре в течение двух недель, приняли участие 549 жителей разных регионов Эстонии в возрасте 40–55 лет.
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