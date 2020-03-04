04.03.2020, 10:30

Исследование: жители Эстонии, находящиеся в группе риска, недостаточно часто проходят контроль зрения

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EST
Johannes Tammsalu
Foto: Priit Simson

Проведенное недавно в Эстонии исследование показало, что в возрасте от 40 лет наиболее распространенной проблемой со здоровьем является ухудшение зрения.

Согласно исследованию, заказанному производителем линз для очков Essilor, на зрение жалуется каждый второй, хотя при этом всего пятая часть населения старше 40 лет проверяет зрение раз в год.

На связанное с возрастом ухудшение зрения жалуются в среднем 76% всех людей старше 40 лет, причем частота возникновения проблем со зрением резко возрастает по достижении 45 лет (с 51% до 86%). Наиболее часто люди старше 40 лет жалуются на то, что плохо видят вблизи.

Первым симптомом развивающейся после 40 лет возрастной дальнозоркости (пресбиопии) являются трудности в рассматривании близко расположенных предметов, в особенности в сумерках. Пресбиопия не болезнь, а возрастная особенность — ее невозможно предотвратить при помощи лекарств, витаминов, здорового образа жизни или диеты. Кроме того, пресбиопия возникает вне зависимости от того, носил ли человек в молодости очки или нет.

”Постоянное использование цифровых устройств и продолжительное проводимое перед экраном время утомляют мышцы глаз, в результате чего пресбиопия начинает развиваться все раньше — у многих уже в тридцатилетнем возрасте. Совершенно неудивительно, что при чтении книг у 35-летних уже перестает ”хватать длины рук”, т. е. для того, чтобы прочесть текст, им приходится располагать его все дальше от лица”, — рассказала Марта Порт, оптометрист и представитель Essilor в Эстонии.

Зрение следует проверять каждый год, причем при любом диагнозе необходимо использовать средства, прописанные офтальмологом или оптометристом. Наиболее эффективным средством при пресбиопии являются прогрессивные очки, которые позволяют одновременно решить несколько проблем и четко видеть вблизи, на средние дистанции и вдаль.

Согласно результатам исследования, 49%, т.е. каждый второй человек, входящий в возрастную группу риска, проверяет зрение раз в 2-3 года, а 22% раз в пять лет. С возрастом частота проверок зрения увеличивается: раз в 2-3 года проверяют зрение 49% 30-39-летних, 60% 40-44-летних и 70% 45-50-летних.

21% респондентов при чтении никогда не были вынуждены относить текст дальше от глаз. 29% признались, что не способны прочитать меню в ресторане, а 15% из-за проблем со зрением не узнают на улице идущих навстречу знакомых.

”Пресбиопию невозможно предотвратить или вылечить, а ждать, что она вдруг пройдет совершенно бессмысленно — зрение само не улучшится. Правильные вспомогательные средства позволяют жить полноценной жизнью. Водители, например, помимо происходящего на дороге, должны видеть также показания приборной панели, при приготовлении еды важно прочитать, сколько требуется сливок — полстакана или два стакана, а в магазине бывает нужно прочитать на упаковке, полезен продукт или нет”, — Порт привела примеры из повседневной жизни.

67% респондентов считают возникающие после 40 лет проблемы со зрением естественным связанным со старением явлением. Каждый третий ответивший думает, что проблемы со зрением вызывает использование компьютера.

В исследовании, которое проводилось фирмой Socio в ноябре в течение двух недель, приняли участие 549 жителей разных регионов Эстонии в возрасте 40–55 лет.

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