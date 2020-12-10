Исследование: в Эстонии больные COVID-19 попадают в больницу с пневмонией или бронхитом

Так, под руководством профессора эпидемиологии Тартуского университета Аннели Уускюла были проанализированы данные Больничной кассы и Департамента здоровья о 3598 пациентах, у которых с 25 февраля по 6 октября 2020 года был выявлен SARS-CoV-2. Наряду с инфицированными была исследована и контрольная группа из 28399 человек, которые в данный период коронавирусом не болели.

Профессор Аннели Уускюла подчеркнула, что результаты анализа предварительные, но уже позволяют сказать, что коронавирус крайне демократичен: он одинаково поражает как мужчин, так и женщин, как молодых, так и старых.

Узнав о положительном результате теста, 93% пациентов обратились в медицинское учреждение за консультацией или помощью, в частности в 85% случаев люди обратились к семейному врачу. 7% людей с положительным тестом никуда не обращались.

19% инфицированных нуждались в госпитализации, из них 5,5% — в интенсивной терапии, которая в среднем применялась в течение девяти дней.

По словам Уускюла, больше всего во внимании медицинской системы нуждались зараженные люди в возрасте 70 лет и старше. 80% пациентов поступали на стационарное лечение в течение двух недель с момента получения положительного результата анализа.

”Потребность в больничном лечении очень разная, но во многом это связано с преклонным возрастом. Почти 60% пациентов 80 лет и старше нуждались в стационарном лечении”, — отметила профессор.

Основными причинами госпитализации стали вирусная пневмония (53%), острый бронхит (6%), инфекция мочевыводящих путей (2%) и ишемическая болезнь сердца (2%).

За период наблюдения в данной группе умерло 107 человек (3%). ”Почти в четверти случаев умирали пожилые люди в возрасте 70 лет и старше”, — отметила профессор. Более половины больных умерли в больнице, но были смерти и после выписки. Например, в течение 30 дней после окончания стационарного лечения умерло 9% больных. В 29% случаев пациенты на момент смерти не находились в больнице.

Анализ контрольной группы показал, что и не зараженные коронавирусом люди в силу различных причин попадали в больницу или к семейному врачу. 56% наблюдаемых обращались в медицинское учреждение, 43% — к семейному врачу.