Исследование ТУ: ослабление ограничений оправдано, коронавирус в Эстонии под контролем

Результаты представленного сегодня правительственной комиссии исследования Тартуского университета показывают, что ослабление связанных с коронавирусом ограничений всячески оправдано.
Третий этап исследования был проведен с 22 мая по 31 мая. В ходе него было опрошено 3329 совершеннолетних жителей Эстонии и протестировано 1908 человек, из них у двух был выявлен коронавирус. Основной вывод исследования заключается в том, что в Эстонии масштабного заражения нет.
Опираясь на результаты исследования, премьер-министр Юри Ратас сказал, что распространение вируса в Эстонии находится под контролем и мы продолжает возвращение к нормальной жизни и смягчение ограничений, а также готовится к возможной новой вспышке.
Четвертый этап исследования запланирован на 15-22 июня.
Более подробную информацию можно найти на сайте Тартуского университета.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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