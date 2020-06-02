Исследование ТУ: ослабление ограничений оправдано, коронавирус в Эстонии под контролем

Третий этап исследования был проведен с 22 мая по 31 мая. В ходе него было опрошено 3329 совершеннолетних жителей Эстонии и протестировано 1908 человек, из них у двух был выявлен коронавирус. Основной вывод исследования заключается в том, что в Эстонии масштабного заражения нет.

Опираясь на результаты исследования, премьер-министр Юри Ратас сказал, что распространение вируса в Эстонии находится под контролем и мы продолжает возвращение к нормальной жизни и смягчение ограничений, а также готовится к возможной новой вспышке.

Четвертый этап исследования запланирован на 15-22 июня.

Более подробную информацию можно найти на сайте Тартуского университета.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!