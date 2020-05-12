Исследование ТУ: масштабного заражения коронавирусом в Эстонии не наблюдается
Сегодня Тартуский университет представил правительственной комиссии по чрезвычайному положению результаты второй недели исследования распространения коронавируса.
Сегодня Тартуский университет представил правительственной комиссии по чрезвычайному положению результаты второй недели исследования распространения коронавируса.
Всего в течение двух недель на основании случайной выборки было проинтервьюировано 6024 человека и протестировано 4728 человек. У 12 человек тест дал положительный результат, но семеро из них знали о диагнозе еще до исследования.
Из результатов исследования можно заключить, что масштабного заражения в обществе не наблюдается. По оценку ученых, постепенное снятие ограничений обосновано.
”Поскольку на основании первых двух волн [исследования] можно сказать, что сейчас распространение вируса в Эстонии низкое, то мы можем сделать двухнедельную паузу, после чего посмотреть, отразилось ли открытие торговых центров на распространении вируса. При необходимости проведем вторую волну исследования перед Яановым днем, и если эпидемиологическая ситуация будет стабильной, продолжим наблюдение осенью”, — сказала руководитель исследования, профессор ТУ Рут Калда.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
«Коронавируса не существует!». Ответ врачей
«Невозможно смотреть»: Захарова высказалась о передаче Собчак
Как пузыри: зараженные пациенты рассказали о странном симптоме