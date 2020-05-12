12.05.2020, 22:19

Исследование ТУ: масштабного заражения коронавирусом в Эстонии не наблюдается


EST
Viru keskuse kohvik
Foto: Rauno Volmar

Сегодня Тартуский университет представил правительственной комиссии по чрезвычайному положению результаты второй недели исследования распространения коронавируса.

Всего в течение двух недель на основании случайной выборки было проинтервьюировано 6024 человека и протестировано 4728 человек. У 12 человек тест дал положительный результат, но семеро из них знали о диагнозе еще до исследования.

Из результатов исследования можно заключить, что масштабного заражения в обществе не наблюдается. По оценку ученых, постепенное снятие ограничений обосновано.

”Поскольку на основании первых двух волн [исследования] можно сказать, что сейчас распространение вируса в Эстонии низкое, то мы можем сделать двухнедельную паузу, после чего посмотреть, отразилось ли открытие торговых центров на распространении вируса. При необходимости проведем вторую волну исследования перед Яановым днем, и если эпидемиологическая ситуация будет стабильной, продолжим наблюдение осенью”, — сказала руководитель исследования, профессор ТУ Рут Калда.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: