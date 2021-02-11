Исследование: состояние здоровья мужчин в Эстонии оставляет желать лучшего

Проверка состояния здоровья мужчин направлена ​​на выявление рисков для сердечно-сосудистой системы, простаты, сексуального и психического здоровья. Поскольку стоимость проводимых в рамках исследования обследований была оплачена Больничной кассой, участие в программе исследования было бесплатным для мужчин. Для участия мужчины должны были заполнить форму согласия на участие в исследовании и электронную анкету о состоянии здоровья, за которыми следовали сбор анализов крови, измерения артериального давления и компьютерный анализ телосложения. На основании собранных данных были проанализированы и состояние здоровья, и риски для здоровья мужчины. При выявлении необходимости мужчина был направлен на лечение.

Профессор Маргус Пунаб, руководитель клиники мужского здоровья Клиники Тартуского университета, сказал, что до начала проведения исследования предполагалось, что серьезные проблемы со здоровьем и риски, характерные для мужчин, будут обнаружены примерно у 20% пациентов, а общие риски для здоровья — также у 20%.

”И, хотя по первому пункту наши ожидания оправдались, общие риски для здоровья были обнаружены у гораздо большего числа мужчин, чем ожидалось. Объем собранных данных достаточно большой, и их анализ только начинается. Мы надеемся получить окончательные данные о причинах выявленных проблем и возможных мерах по их предотвращению уже в конце этого года”, — добавил профессор Пунаб.

Член Правления Больничной кассы Майви Парв сказала, что вдохновением для проекта послужила кампания ”День Долгой Дружбы”, организованная по гражданской инициативе, в рамках которой уделялось внимание здоровью мужчин.

В сотрудничестве с клиникой мужского здоровья Клиники Тартуского университета был разработан пакет медицинских обследований, проведение которых оплатила Больничная касса. ”До сих пор для мужчин не создавались столь основательные программы исследования здоровья, финансируемые Больничной кассой. В настоящее время клиника мужского здоровья закончила проведение первого этапа исследования, и теперь результаты проведенных клиникой обследований анализируются Институтом Развития Здоровья, который подготавливает отчет о состоянии здоровья мужчин в Эстонии. На основании данного отчета, который будет завершен в июне, мы сможем вынести решение, как именно мы сможем в будущем способствовать укреплению здоровья мужчин”, — сказала Парв.