11.02.2021, 09:00

Исследование: состояние здоровья мужчин в Эстонии оставляет желать лучшего


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Foto on loo juures illustratiivne.
Foto on loo juures illustratiivne.Foto: Mana Kaasik

В 2020 году Больничная касса в сотрудничестве с Клиникой Тартуского университета провели исследование состояния здоровья мужчин в возрасте 40–49 лет, в котором приняли участие более 3300 мужчин, и, судя по первоначальным результатам, состояние здоровья мужчин в Эстонии оставляет желать лучшего.

Проверка состояния здоровья мужчин направлена ​​на выявление рисков для сердечно-сосудистой системы, простаты, сексуального и психического здоровья. Поскольку стоимость проводимых в рамках исследования обследований была оплачена Больничной кассой, участие в программе исследования было бесплатным для мужчин. Для участия мужчины должны были заполнить форму согласия на участие в исследовании и электронную анкету о состоянии здоровья, за которыми следовали сбор анализов крови, измерения артериального давления и компьютерный анализ телосложения. На основании собранных данных были проанализированы и состояние здоровья, и риски для здоровья мужчины. При выявлении необходимости мужчина был направлен на лечение.

Профессор Маргус Пунаб, руководитель клиники мужского здоровья Клиники Тартуского университета, сказал, что до начала проведения исследования предполагалось, что серьезные проблемы со здоровьем и риски, характерные для мужчин, будут обнаружены примерно у 20% пациентов, а общие риски для здоровья — также у 20%.

”И, хотя по первому пункту наши ожидания оправдались, общие риски для здоровья были обнаружены у гораздо большего числа мужчин, чем ожидалось. Объем собранных данных достаточно большой, и их анализ только начинается. Мы надеемся получить окончательные данные о причинах выявленных проблем и возможных мерах по их предотвращению уже в конце этого года”, — добавил профессор Пунаб.

Член Правления Больничной кассы Майви Парв сказала, что вдохновением для проекта послужила кампания ”День Долгой Дружбы”, организованная по гражданской инициативе, в рамках которой уделялось внимание здоровью мужчин.

В сотрудничестве с клиникой мужского здоровья Клиники Тартуского университета был разработан пакет медицинских обследований, проведение которых оплатила Больничная касса. ”До сих пор для мужчин не создавались столь основательные программы исследования здоровья, финансируемые Больничной кассой. В настоящее время клиника мужского здоровья закончила проведение первого этапа исследования, и теперь результаты проведенных клиникой обследований анализируются Институтом Развития Здоровья, который подготавливает отчет о состоянии здоровья мужчин в Эстонии. На основании данного отчета, который будет завершен в июне, мы сможем вынести решение, как именно мы сможем в будущем способствовать укреплению здоровья мужчин”, — сказала Парв.

Она добавила, что в зависимости от полученных результатов возможны различные подходы — например, такие, как создание скринингового обследования, специально предназначенного для мужчин, а также создание более подходящего для мужчин способа обращения к врачу. ”В Эстонии количество здоровых лет жизни у мужчин меньше, чем у женщин, и, как правило, их продолжительность их жизни также короче. Наша первоначальная задача-минимум — чтобы количество здоровых лет жизни мужчин было таким же, как у женщин”, — сказала Парв.

Больничная касса инвестировала в данный проект более 246 000 евро из бюджета профилактической деятельности.

Пилотный проект исследования мужского здоровья Больничной кассы и больницы Тартуского университета:

В исследование были включены 3386 застрахованных мужчин в возрасте 40–49 лет, которые не проходили основательные обследования в последний год до момента визита. Прием в проект исследования проходил без направительных листов и без платы за визит. Все визиты проекта к настоящему моменты уже проведены.

Для Больничной кассы партнером по сотрудничеству является клиника мужского здоровья Клиники Тартуского университета, которой руководит профессор Маргус Пунаб.

Медицинские услуги предоставлялись во всех центрах клиники мужского здоровья Клиники Тартуского университета: в Тарту, Таллинне, Пярну, Нарве и в передвижном медицинском кабинете. Передвижной медицинский кабинет обеспечил предоставление услуги на отдаленных небольших населенных пунктах и в рабочих коллективах.
Результаты проекта помогут понять, каковы сейчас возможности медицинского страхования для того, чтобы проблемами мужского здоровья можно было заниматься превентивно путем контроля состояния здоровья мужчин в возрасте 40-49 лет.

Результаты проекта анализируются Институтом Развития Здоровья. По результатам проекта будет подготовлен отчет о состоянии здоровья мужчин целевой группы, участвовавших в проекте.

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