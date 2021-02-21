21.02.2021, 20:10

Исследование: пандемия не пощадила зрение жителей Эстонии в возрасте старше 40 лет


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Prillid
PrillidFoto: Jaanus Lensment

Согласно недавнему исследованию, проведенному по заказу производителя линз для очков Essilor, каждый второй житель Эстонии в возрасте от 40 лет ощущает, что необычный 2020 год и изоляция пагубно сказались на здоровье его глаз. Основной причиной ухудшения зрения стали компьютеры, в смарт-устройства и телевизоры — респонденты уверены в том, что из-за пандемии коронавируса они стали проводить перед экранами гораздо больше времени, чем раньше.

Проблемы со зрением по-прежнему являются самой распространенной жалобой на здоровье среди жителей Эстонии в возрасте 40 лет и старше. Только 12% респондентов сообщили, что не испытывают проблем со зрением, тогда как годом ранее такой ответ дали 22% участников аналогичного исследования. Проблемы с прочтением текста с близкого расстояния испытывают треть респондентов, при этом чтение без средств коррекции зрения становится заметной проблемой в возрасте от 45 лет (цифры вырастают с 35 до 42 процентов).

Более заметную усталость глаз и ухудшение зрения в коронавирусный год отмечали 43% респондентов, а покупку новых или более сильных очков либо лазерную коррекцию зрения рассматривали 13%. 11% участников исследования ответили, что стали больше задумываться о том, чтобы беречь глаза и давать им отдых. При этом запланированные визиты к офтальмологам и оптометристам из страха заразиться коронавирусом респонденты не отменяли.

”Из-за закрытия ресторанов, спортивных клубов, театров и кинотеатров, отмены массовых мероприятий и встреч люди оказались заперты в четырех стенах, и занимать свободное время пришлось социальными сетями и телевизором. С годами зрение так или иначе ухудшится, но время, проведенное перед экранами, наносит дополнительный удар. В результате очки для чтения становятся неотъемлемой частью всего дня даже для людей в возрасте от 35 лет”, — прокомментировала Марта Порт, оптометрист и представитель Essilor в Эстонии.

Пресбиопия — возникающая в возрасте около 40 лет возрастная дальнозоркость, первыми симптомами которой являются сложности с тем, чтобы четко видеть небольшие детали с близкого расстояния, в особенности при сумеречном свете. Пресбиопия является не болезнью, а возрастной особенностью — предотвратить ее невозможно. Кроме того, пресбиопия возникает вне зависимости от того, носил ли человек в молодости очки или нет. Скорректировать состояние можно при помощи прогрессивных очков, которые позволяют одновременно решить несколько проблем и четко видеть вблизи, на средние дистанции и вдаль.

При том, что, согласно исследованию, 88% людей в возрасте старше 40 лет испытывают проблемы со зрением, удивительно, что только 71% пользуется для исправления зрения очками или контактными линзами, и всего 15% раз в год посещают офтальмолога, как рекомендуют специалисты. Около половины респондентов проверяют зрение каждые два-три года, а 26% делают это каждые пять лет.

По состоянию на начало года 46% носителей очков используют одну пару обычных корректирующих очков, 14% отдают предпочтение прогрессивным очкам и 6% имеют две пары очков, используя те или иные по необходимости. В среднем 29% респондентов так или иначе заботится о своем зрении — больше всего респонденты уделяют внимание правильному освещению при работе и чтении, использованию по назначению прописанных им очков и ограничению экранного времени.

”Нет никакого смысла бороться с возрастным ухудшением зрения — с ним нужно учиться жить. Чтобы жизнь была максимально беззаботной, рекомендуется по меньшей мере раз в год посещать офтальмолога или оптометриста и обязательно использовать выписанные вам средства коррекции зрения. Только так можно быть уверенным в том, что вы, например, не закажете случайно в интернет-магазине одежду не своего размера и сможете прочитать меню в ресторане, в котором вы не были несколько месяцев”, — добавила Порт.

Согласно исследованию, 72% считают, что благодаря очкам люди выглядят серьезнее, а правильная оправа позволяет омолодить образ. 65% респондентов находят, что очки в моде.

В исследовании, которое проводилось фирмой Socio в течение двух недель в январе и феврале, приняли участие 532 жителя разных регионов Эстонии в возрасте 40–55 лет. Исследование проведено по заказу производителя линз для очков Essilor.

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