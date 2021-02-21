Исследование: пандемия не пощадила зрение жителей Эстонии в возрасте старше 40 лет

Проблемы со зрением по-прежнему являются самой распространенной жалобой на здоровье среди жителей Эстонии в возрасте 40 лет и старше. Только 12% респондентов сообщили, что не испытывают проблем со зрением, тогда как годом ранее такой ответ дали 22% участников аналогичного исследования. Проблемы с прочтением текста с близкого расстояния испытывают треть респондентов, при этом чтение без средств коррекции зрения становится заметной проблемой в возрасте от 45 лет (цифры вырастают с 35 до 42 процентов).

Более заметную усталость глаз и ухудшение зрения в коронавирусный год отмечали 43% респондентов, а покупку новых или более сильных очков либо лазерную коррекцию зрения рассматривали 13%. 11% участников исследования ответили, что стали больше задумываться о том, чтобы беречь глаза и давать им отдых. При этом запланированные визиты к офтальмологам и оптометристам из страха заразиться коронавирусом респонденты не отменяли.

”Из-за закрытия ресторанов, спортивных клубов, театров и кинотеатров, отмены массовых мероприятий и встреч люди оказались заперты в четырех стенах, и занимать свободное время пришлось социальными сетями и телевизором. С годами зрение так или иначе ухудшится, но время, проведенное перед экранами, наносит дополнительный удар. В результате очки для чтения становятся неотъемлемой частью всего дня даже для людей в возрасте от 35 лет”, — прокомментировала Марта Порт, оптометрист и представитель Essilor в Эстонии.

Пресбиопия — возникающая в возрасте около 40 лет возрастная дальнозоркость, первыми симптомами которой являются сложности с тем, чтобы четко видеть небольшие детали с близкого расстояния, в особенности при сумеречном свете. Пресбиопия является не болезнью, а возрастной особенностью — предотвратить ее невозможно. Кроме того, пресбиопия возникает вне зависимости от того, носил ли человек в молодости очки или нет. Скорректировать состояние можно при помощи прогрессивных очков, которые позволяют одновременно решить несколько проблем и четко видеть вблизи, на средние дистанции и вдаль.