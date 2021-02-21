Исследование: пандемия не пощадила зрение жителей Эстонии в возрасте старше 40 лет

При том, что, согласно исследованию, 88% людей в возрасте старше 40 лет испытывают проблемы со зрением, удивительно, что только 71% пользуется для исправления зрения очками или контактными линзами, и всего 15% раз в год посещают офтальмолога, как рекомендуют специалисты. Около половины респондентов проверяют зрение каждые два-три года, а 26% делают это каждые пять лет.
По состоянию на начало года 46% носителей очков используют одну пару обычных корректирующих очков, 14% отдают предпочтение прогрессивным очкам и 6% имеют две пары очков, используя те или иные по необходимости. В среднем 29% респондентов так или иначе заботится о своем зрении — больше всего респонденты уделяют внимание правильному освещению при работе и чтении, использованию по назначению прописанных им очков и ограничению экранного времени.
”Нет никакого смысла бороться с возрастным ухудшением зрения — с ним нужно учиться жить. Чтобы жизнь была максимально беззаботной, рекомендуется по меньшей мере раз в год посещать офтальмолога или оптометриста и обязательно использовать выписанные вам средства коррекции зрения. Только так можно быть уверенным в том, что вы, например, не закажете случайно в интернет-магазине одежду не своего размера и сможете прочитать меню в ресторане, в котором вы не были несколько месяцев”, — добавила Порт.
Согласно исследованию, 72% считают, что благодаря очкам люди выглядят серьезнее, а правильная оправа позволяет омолодить образ. 65% респондентов находят, что очки в моде.
В исследовании, которое проводилось фирмой Socio в течение двух недель в январе и феврале, приняли участие 532 жителя разных регионов Эстонии в возрасте 40–55 лет. Исследование проведено по заказу производителя линз для очков Essilor.
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