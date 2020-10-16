Исследование: одноразовые маски можно стирать

Как выяснилось в ходе исследования, проведенного финскими учеными, даже после нескольких стирок одноразовые маски настолько же эффективны, как и многоразовые тканевые, пишет YLE.
Одноразовую защитную маску можно стирать и пользоваться ей снова, показывает исследование Государственного технического научно-исследовательского центра VTT.
Несмотря на это, эффективность фильтрации самых маленьких частиц после стирок быстро ухудшается и поэтому медицинские маски, использующиеся в профессиональных целях, не следует стирать дома.
В рамках исследования также выяснили, что лучший способ стирать тканевые маски - кипятить их в течение как минимум пяти минут. Чуть менее эффективна стирка при 60 градусах в машинке.
Одноразовые медицинские маски можно также либо кипятить, либо стирать в машинке.
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