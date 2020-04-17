Исследование коронавируса: ТУ будет интервьюировать и тестировать случайно выбранных респондентов

Как сообщает коммуникационное бюро правительства, результаты исследований станут важным материалом, на основании которого будут приниматься решения о предотвращении распространения коронавируса.

”Правительственной комиссии нужно больше данных о распространении вируса среди населения для принятия решений относительно ограничений. Нельзя эффективно сдерживать эпидемию, если точно не известно, насколько она распространилась”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Во-первых, члены правительства поддержали научный проект системы слежения за COVID-19. Тартуский университет предлагает для проведения исследования интервью и тестирование случайно выбранных респондентов. В неделю будут тестировать 2000 человек, как с симптомами, так и без, чтобы оценить общегосударственное распространение вируса в разных уездах и группах населения. Стоимость научного проекта составляет 1,8 миллиона евро.

Руководителем проекта слежения за Covid-19 является профессор института семейной медицины и народного здравоохранения доктор Рут Калда. О результатах наблюдения ученые будут регулярно докладывать правительственной комиссии.

Во-вторых, члены правительства поддержали пилотный проект серо-эпидемиологического исследования для Сааремаа и таллиннского района Ыйсмяэ стоимостью в 300 000 евро. Целью исследования является определить, насколько большое количество людей соприкоснулось с коронавирусом.

Выборку обеих общин составит Больничная касса, тестирование пройдут 1080 человек с Сааремаа и 1080 жителей Ыйсмяэ. Вербовать добровольцев и брать анализы будут семейные врачи. У людей будут брать анализ крови из вены на наличие антител, который покажет, переболел ли человек COVID-19. Исследование пройдет с 1 мая по 31 июля 2020 года. Руководит исследовательской группой преподаватель педиатрии Тартуского университета, специализирующаяся на исследовании инфекционных заболеваний Пийа Йыги.