Исследование: каждый десятый аллергик защищается от пыльцы шапкой и солнечными очками

”Наиболее распространенные симптомы сезонной аллергии на пыльцу — это заложенность или зуд носа, частое чихание, ринорея (обильные водянистые выделения из полости носа), а также покраснение глаз, отек век и слезоточивость. Из-за сопутствующего аллергии насморка и кашля ее легко спутать с респираторным вирусом, однако, в отличие от простуды, аллергия проходит без повышения температуры, также отсутствует боль в мышцах и суставах”, — рассказала аллерголог Кая Юлге, работающая в Клиникуме Тартуского университета и клинике Elite.

Большинство сезонных аллергиков прибегает к помощи медикаментов (как тех, что имеются в свободной продаже, так и рецептурных) — их используют для борьбы с симптомами аллергии 65% респондентов. Из безрецептурных лекарств наиболее популярны антигистаминные препараты в форме таблеток (их принимают 60% жителей Эстонии, принявших участие в опросе), спреев для носа (39%) и глазные капли (21%). Все из перечисленных выше лекарственные формы антигистаминных препаратов пробовали 8% участников исследования.

28% респондентов пытаются предотвратить аллергию, избегая контакта с возбудителем, 17% ничего не предпринимают, 12% пользуются увлажнителями и очистителями воздуха и 10% пытаются защититься от аллергии, натягивая по глаза шапку и надевая солнечные очки. К аллергенспецифической иммунотерапии обращаются 6% участников исследования.

Поскольку заметная часть жителей страны проводит нынешнюю весну в домашнем карантине и реже обычного бывает на улице, важно уделять внимание качеству воздуха дома. Согласно исследованию, большинство жителей Эстонии (71%) не может ничего предпринять для улучшения качества домашнего воздуха либо не хочет этим заниматься.

”Дома главными причинами аллергических реакций являются пылевые клещи и шерсть домашних животных, но также проблему представляет сухой загрязненный воздух. Чрезмерно сухой воздух может привести к сухости слизистой оболочки верхних дыхательных путей и вызвать раздражение в носу и горле”, — прокомментировала Юлге.

”Рекомендованная относительная влажность домашнего воздуха — 40-60%. Рекомендованная температура воздуха — 20-23 градуса. Для обеспечения циркуляции и поддержания чистоты воздуха рекомендуется регулярное проветривание помещений, а также использование увлажнителя или очистителя воздуха соответственно для его увлажнения и очистки”, — добавила аллерголог.