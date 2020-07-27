Исследование: как молодые и здоровые люди распространяют COVID-19

Мельбурн, Пекин, Лестер, Барселона… Во всем мире продолжают фиксировать новые локальные вспышки коронавирусной инфекции — причем зачастую в местах, где прежде наблюдалось существенное снижение числа заболевших. В результате местные власти вынуждены снова ужесточать карантинные меры.

18 июля в мире было зафиксировано без малого 260 тысяч новых случаев заражения COVID-19: это стало рекордным суточным приростом с начала пандемии. Хотя за последние несколько дней цифры несколько снизились, особого повода для оптимизма пока нет. Результаты последних исследований говорят о том, что молодые бессимптомные носители могут играть в распространении вируса куда большую роль, чем считалось до сих пор.

Одна поездка в лифте — десятки заразившихся

В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о необычном случае, когда женщина, которая являлась бессимптомным носителем COVID-19, заразила в общей сложности 71 человека, проведя всего несколько минут в лифте своего дома в Китае. Женщина еще в марте вернулась в КНР из США и сделала тест на коронавирус, однако тот оказался отрицательным. Несмотря на это, она решила соблюдать карантин и утверждает, что за две недели только один раз проехала в лифте.

Японские ученые из Киотского университета также недавно провели исследование, в ходе которого проследили цепочки более 3000 случаев заражения. Специалистам удалось идентифицировать 22 человека которые, вероятнее всего, стали первоначальными источниками распространения инфекции. Каждый второй из них был в возрасте от 20 до 39 лет. Это вызвало у ученых удивление, поскольку большинство случаев заражения, зафиксированных в Японии в конкретный период, пришлось на пациентов в возрасте 50-70 лет.

Две трети американцев с COVID-19 — моложе 60 лет

Распространению SARS-CoV-2 молодыми людьми может способствовать ряд факторов. Соавтор исследования, доцент кафедры вирусологии Киотского университета Юки Фурусе отмечает, что у молодых людей болезнь зачастую протекает в легкой форме и они не осознают, что могут заразить других. Профессор вирусологии Университета Тохоку в Японии Хитоси Ошитани также допускает, что представители молодого поколения считают себя менее подверженными риску: следовательно, они более мобильны и у них больше шансов оказаться в контакте с источником инфекции.