Ирья Лутсар: с открытием границ вирус могут снова завезти в Эстонию

”Я не знаю, что будет дальше, но сейчас количество заражений сильно снизилось. Однако наряду с этим нам следует сохранять осторожность, поскольку послабления только начались и слишком рано говорить, что нас ждет. Поживем-увидим. Если бы Эстония была островом последи океана, то тогда можно было бы сказать, что мы победили COVID-19, но с открытием границ возникает опасность, что вирус снова завезут в Эстонию”, — говорит Лутсар.

В том, что ситуация нормализовалась, по ее словам, по больше части заслуга самих людей. ”Это во многом заслуга людей, а не политиков, чиновников и врачей: люди слушали и следовали правилам. Правила гигиены, которыми мы овладели, и соблюдение дистанции — это никуда не денется. Также не нужно ходить больными на работу, а в случае контактов с носителями COVID, следует сразу же сделать тест. При этом тех, кто переболел COVID, нельзя каким бы ни было образом стигматизировать или отталкивать. Это не та болезнь, которой человек мог бы сам избежать. Вообще ни за одну болезнь осуждать нельзя”.

”Масштабные мероприятия летом проводить не стоит и надо отказаться от их посещения, за исключением тех, которые сейчас разрешены. Не надо забывать, что вирус в мире никуда не исчез”, — предупреждает вирусолог.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!