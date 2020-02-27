ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Коронавирус добрался до многих европейских стран, в том числе Эстонии

Крупнейшим очагом заболеваемости новым китайским коронавирусом в Европе является сейчас Италия. Сегодня стало известно, что вирус добрался и до Эстонии.
Крупнейшим очагом заболеваемости новым китайским коронавирусом в Европе является сейчас Италия. Сегодня стало известно, что вирус добрался и до Эстонии.
Карта показывает число заболевших в странах Европы по состоянию на 27 февраля.
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