27.02.2020, 12:47

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Коронавирус добрался до многих европейских стран, в том числе Эстонии

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Крупнейшим очагом заболеваемости новым китайским коронавирусом в Европе является сейчас Италия. Сегодня стало известно, что вирус добрался и до Эстонии.

Карта показывает число заболевших в странах Европы по состоянию на 27 февраля.

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