Хорошие новости! Взятые вчера в Эстонии пробы на коронавирус оказались негативными

С 31 января в Эстонии было взято 242 пробы, положительными оказались 10 тестов, пишет RusERR.

Люди, которые ждут результатов теста на коронавирус или анализ которых был позитивным, должны оставаться дома, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вирусного заболевания, напоминает Департамент здоровья.

Зараженному должен помогать (например, для доставки продуктов) кто-то из знакомых, который использует средства индивидуальной защиты и строго соблюдает правила гигиены. За больным должен ухаживать только один человек, который не входит в группу риска. В группу риска входят пожилые люди, то есть люди в возрасте за шестьдесят лет, а также люди, у которых имеются хронические заболевания и/или ослаблена иммунная система.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.