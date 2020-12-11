Грипп в Эстонии пока не подтвержден. Активно циркулирует риновирус, каковы его симптомы?

Больше всего обращений было зарегистрировано в Таллинне и Тартуском уезде, на Хийумаа по-прежнему не зарегистрировано ни одного обращения. ”В Эстонии пока еще не подтверждено ни одного вируса гриппа. В этот сезон у нас циркулирует риновирус, для которого характерны чихание, насморк, а иногда и боль в горле, у детей могут возникать кашель и высокая температура”, — сказала главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Элийза Метсоя.

Низкая заболеваемость гриппом в Европе

По данным Европейской сети мониторинга гриппа, интенсивность заболеваемости гриппом в Европейском союзе по-прежнему сохраняется на низком уровне. Пробы на вирус гриппа, изученные в период с 23по 29 ноября по системе дозорного эпидемиологического надзора, оказались отрицательными на наличие вируса гриппа. Неделю назад в больнице было обнаружено три лабораторно подтвержденных случая гриппа, как вирусов гриппа A, так и B. Вирусы гриппа были обнаружены случайно, из источников недозорного эпидемиологического надзора (например, больницы, школы, учреждения по уходу первого уровня, которые не связаны с эпидемиологическим надзором, или дома призрения и другие учреждения).

Признаки вирусной инфекции

Признаками вирусной инфекции верхних дыхательных путей обычно являются насморк, кашель, боль в горле и высокая температура. Во многих случаях болезнь протекает в легкой форме, с небольшой температурой и без особых симптомов. По клинической картине сложно отличить, что это за вирус. Тип вируса можно точно определить только в вирусологической лаборатории.

Симптомы обычно ограничиваются верхними дыхательными путями — насморк, кашель и небольшая температура. Однако, как и при гриппе, инфекции парагриппа, РСВ и аденовирусов могут привести к воспалению легких. Симптомы могут варьироваться от воспаления верхних дыхательных путей до воспаления легких, особенно у детей. Специфического лечения нет. При необходимости применяется паллиативное поддерживающее лечение — снижение температуры, обезболивающие, обильное питье, лекарства для облегчения дыхания.