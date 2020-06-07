Согласно последним данным, от коронавируса нового типа в мире умерло более 400 00 человек, количество зараженных приближается к 7 миллионам.
07.06.2020, 14:24
ГРАФИКИ: В мире от коронавируса умерло более 400 00 человек
Представленные вашему вниманию графики отражают текущее положение дел и основываются на данных ВОЗ по состоянию на 14:17 воскресенья, 7 июня.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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