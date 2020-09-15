Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый рекорд заражения коронавирусом, когда в воскресенье зарегистрировали 307 930 случаев заболевания вирусом. Какими были предыдущие рекордные дни, видно на графике выше.
15.09.2020, 19:37
ГРАФИК | Коронавирус в мире: в какие дни было рекордное число новых заражений и смертей
Самый большой вклад в это число внесли Индия, США и Бразилия.
Количество смертельных случаев — 5537 — на 12 430 меньше рекорда, установленного 17 апреля.
ВОЗ также предупредила, что в Европе предвидится рост числа связанных с коронавирусом смертей осенью, потому что количество случаев заражения в последние недели выросло до уровня, который в последний раз видели весной.
По состоянию на вчерашнее утро, по данным ВОЗ, в мире было всего 28 871 176 случаев заражения коронавирусом и 921 801 связанный с ним смертельный случай.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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