25.05.2020, 15:03

ГРАФИК: Количество смертей в Эстонии продолжает уменьшаться


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Hingedepäev Rahumäe kalmistul
Foto on illustreerivFoto: Rauno Volmar

Из данных регистра смертей Института развития здоровья следует, что в прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 15 198 смертей, что на 408 меньше, чем годом ранее.

Более половины смертей (7678) было вызвано болезнями органов кровообращения (3040 мужчин и 4638 женщин). Далее следовали такие причины, как злокачественные опухоли (3804 смертей) и несчастные случаи, травмы и отравления (786 смертей).

Смотрите график:

Foto: Tervise Arengu Instituut
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