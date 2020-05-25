25.05.2020, 15:03
ГРАФИК: Количество смертей в Эстонии продолжает уменьшаться
Из данных регистра смертей Института развития здоровья следует, что в прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 15 198 смертей, что на 408 меньше, чем годом ранее.
Из данных регистра смертей Института развития здоровья следует, что в прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 15 198 смертей, что на 408 меньше, чем годом ранее.
Более половины смертей (7678) было вызвано болезнями органов кровообращения (3040 мужчин и 4638 женщин). Далее следовали такие причины, как злокачественные опухоли (3804 смертей) и несчастные случаи, травмы и отравления (786 смертей).
Смотрите график:
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