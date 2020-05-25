ГРАФИК: Количество смертей в Эстонии продолжает уменьшаться

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Из данных регистра смертей Института развития здоровья следует, что в прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 15 198 смертей, что на 408 меньше, чем годом ранее.