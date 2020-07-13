ГРАФИК | Как распространяется коронавирус в Эстонии, США и других странах

Показатели по заболеваемости коронавирусом в разных странах могут отличаться очень сильно. Например, если сравнивать Эстонию и например, с США, то разница действительно впечатляет.
Представляем вашему вниманию график, который показывает, как развивалась и развивается эпидемия в разных странах. За основу взято показатель количества новых случаев за последние 14 дней на 100 000 населения.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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