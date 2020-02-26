Государство взвешивает возможность оплачивать больничный родителям детей, вернувшихся из регионов с коронавирусом

"Сейчас идут переговоры с Больничной кассой, чтобы она в качестве превентивной меры могла компенсировать родителям пребывание на больничном с детьми. Сейчас договорились, что мы оповещаем людей и просим вернувшихся из районов с высоким риском заражения по возможности оставаться дома", — сказала заместитель гендиректора Департамента здоровья Елена Томасова.

Решение, будет ли Больничная касса компенсировать двухнедельный больничный лист родителям в качестве превентивной меры, предположительно, появится в течение двух-трех дней.

Появится ли коронавирус в Эстонии по окончании школьных каникул спрогнозировать трудно.

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