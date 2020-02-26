26.02.2020, 17:40

Государство взвешивает возможность оплачивать больничный родителям детей, вернувшихся из регионов с коронавирусом


EST
Государство взвешивает возможность оплачивать больничный родителям детей, вернувшихся из регионов с коронавирусом
TIINA KÕRTSINI, õhtuleht

Департамент здоровья ведет переговоры с Больничной кассой, чтобы родителям детей, вернувшихся из зараженных коронавирусом районов, выплачивали компенсацию по больничному листу, что позволило бы им две недели оставаться дома, передает rus.err.

"Сейчас идут переговоры с Больничной кассой, чтобы она в качестве превентивной меры могла компенсировать родителям пребывание на больничном с детьми. Сейчас договорились, что мы оповещаем людей и просим вернувшихся из районов с высоким риском заражения по возможности оставаться дома", — сказала заместитель гендиректора Департамента здоровья Елена Томасова.

Решение, будет ли Больничная касса компенсировать двухнедельный больничный лист родителям в качестве превентивной меры, предположительно, появится в течение двух-трех дней.

Появится ли коронавирус в Эстонии по окончании школьных каникул спрогнозировать трудно.

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