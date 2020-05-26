26.05.2020, 11:19

Главный китайский эпидемиолог предупреждает о второй волне пандемии COVID-19


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Проверка температуры в Китае
Проверка температуры в КитаеФото: Xinhua

Чжун Наньшань, ведущий китайский специалист по респираторным заболеваниям, в субботнем интервью CNN сообщил, что Китаю всё ещё потенциально грозит вторая волна инфекции COVID-19. Он сказал, что самой серьёзной проблемой является отсутствие у населения иммунитета, хотя попытки разработать вакцину не прекращаются. Об этом сообщает CGTN.

Чжун порекомендовал властям не расслабляться ввиду опасности возникновения второй волны инфекции. В последние недели по всему Китаю появились новые очаги коронавируса — в Ухане, наиболее пострадавшем от коронавируса городе страны, а также в северо-восточных провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь.

”Для нас это большое испытание, и я думаю, что нынешняя ситуация в Китае не лучше, чем в других странах”, — сказал Чжун, добавив, что бОльшая часть нации всё ещё может быть заражена COVID-19 ввиду отсутствия иммунитета.

Чжун отвергает теорию об искусственно созданном вирусе

Пандемия COVID-19 продолжает распространяться по земному шару, во всём мире погибло более 311 000 человек.

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Чжун признался CNN, что его удивило количество подтверждённых и смертельных случаев в США. Он предполагает, что представители некоторых западных правительственных организаций серьёзно ошиблись, не приняв пандемию на раннем этапе всерьёз.

”Я думаю, что в некоторых странах Европы или, возможно, в США правительство предположило, что этот вид болезни […] более-менее похож на грипп, а это оказалось ошибкой”, — сказал он.

Отметив, что в мире всё ещё полно многочисленных теорий заговора, Чжун отверг версию, выдвинутую президентом США Дональдом Трампом и государственным секретарём Майком Помпео, о том, что SARS-CoV-2 был разработан в китайской лаборатории, и заявил, что эта теория не имеет под собой никакого основания.

Поиски вакцины

Ученые всего мира пытаются найти возможные способы лечения инфекции и эффективно работающие вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, три американских организации уже тестируют образцы вакцины на людях.

Говоря о Китае, Чжун отметил, что три образца вакцины от COVID-19 были одобрены правительством и уже проходят клинические испытания. Однако разработка эффективной вакцины не так проста и может занять годы.

”Мы должны проводить исследования снова, и снова, и снова […], используя различные виды вакцин. Пока ещё рано делать какие-либо выводы о том, какая вакцина будет бороться именно с этим видом коронавируса […], поэтому я предполагаю, что её окончательное утверждение займёт гораздо больше времени”, — сказал он CNN.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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