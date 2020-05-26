Главный китайский эпидемиолог предупреждает о второй волне пандемии COVID-19

Чжун порекомендовал властям не расслабляться ввиду опасности возникновения второй волны инфекции. В последние недели по всему Китаю появились новые очаги коронавируса — в Ухане, наиболее пострадавшем от коронавируса городе страны, а также в северо-восточных провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь.

”Для нас это большое испытание, и я думаю, что нынешняя ситуация в Китае не лучше, чем в других странах”, — сказал Чжун, добавив, что бОльшая часть нации всё ещё может быть заражена COVID-19 ввиду отсутствия иммунитета.

Чжун отвергает теорию об искусственно созданном вирусе

Пандемия COVID-19 продолжает распространяться по земному шару, во всём мире погибло более 311 000 человек.

Чжун признался CNN, что его удивило количество подтверждённых и смертельных случаев в США. Он предполагает, что представители некоторых западных правительственных организаций серьёзно ошиблись, не приняв пандемию на раннем этапе всерьёз.

”Я думаю, что в некоторых странах Европы или, возможно, в США правительство предположило, что этот вид болезни […] более-менее похож на грипп, а это оказалось ошибкой”, — сказал он.

Отметив, что в мире всё ещё полно многочисленных теорий заговора, Чжун отверг версию, выдвинутую президентом США Дональдом Трампом и государственным секретарём Майком Помпео, о том, что SARS-CoV-2 был разработан в китайской лаборатории, и заявил, что эта теория не имеет под собой никакого основания.

Поиски вакцины

Ученые всего мира пытаются найти возможные способы лечения инфекции и эффективно работающие вакцины. По данным Всемирной организации здравоохранения, три американских организации уже тестируют образцы вакцины на людях.

Говоря о Китае, Чжун отметил, что три образца вакцины от COVID-19 были одобрены правительством и уже проходят клинические испытания. Однако разработка эффективной вакцины не так проста и может занять годы.

”Мы должны проводить исследования снова, и снова, и снова […], используя различные виды вакцин. Пока ещё рано делать какие-либо выводы о том, какая вакцина будет бороться именно с этим видом коронавируса […], поэтому я предполагаю, что её окончательное утверждение займёт гораздо больше времени”, — сказал он CNN.