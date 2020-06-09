Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в Европе, в мире она ухудшается, пандемия охватывает все больше людей в разных странах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По его словам, в течение девяти из последних десяти дней количество новых заболевших превышало 100 тыс. человек в сутки.

”ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаев [заражения коронавирусом] в мире и о почти 400 тыс. умерших”, — сказал он, выступая на регулярном брифинге.

”Более 75% случаев заражения, которые были выявлены за вчерашний день, произошли в Южной и Северной Америке и в Южной Азии”, — продолжил Гебрейесус. Растущее количество случаев заражения COVID-19 все еще фиксируется в большинстве стран Африки, продолжил глава ВОЗ.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!