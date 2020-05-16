Глава ВОЗ предупредил о возможном опасном последствии COVID-19 для детей

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, заразившихся коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с еще одним заболеванием — синдромом Кавасаки (мультисистемным воспалительным синдромом). Заявление глава ВОЗ сделал на еженедельном брифинге, трансляцию которого вела пресс-служба организации.

”В последние недели в сообщениях из Европы и Северной Америки говорилось, что некоторое число детей поступали в отделения интенсивной терапии с мультисистемным воспалительным состоянием, с некоторыми симптомами, похожими на синдром Кавасаки и синдром токсического шока”, — рассказал Гебрейесус.

По предварительным данным, развитие этого синдрома может быть связано именно с заражением коронавирусом.

”Очень важно срочно и тщательно изучить этот клинический синдром, понять причинно-следственную связь и описать его лечение… Я призываю врачей всего мира сотрудничать с органами власти и ВОЗ, чтобы они были начеку и знали об опасности этого синдрома у детей”, — сказал глава ВОЗ. По словам Гебрейесуса, ВОЗ уже разработала предварительное определение для этого синдрома и форму отчета о его зафиксированных случаях.

Синдром Кавасаки был впервые описан в 1967 году японским педиатром по имени Томисаку Кавасаки. Он обычно поражает детей до пяти лет. При этом синдроме у пациента начинается воспаление кровеносных сосудов (васкулит) и лихорадка. Зачастую он приводит к аневризмам, тромбам и смерти ребенка. Причины этой болезни неизвестны. По одной из версий, она появляется в качестве реакции иммунной системы на некоторые инфекции, чем схожа с аутоиммунными заболеваниями. Врачи до сих пор не разработали эффективного метода лечения этого заболевания, используя в основном симптоматическое лечение.

О том, что у детей, заболевших COVID-19, проявляются симптомы, схожие с синдромом Кавасаки, сообщали врачи из нескольких стран мира в конце апреля. 27 апреля, как передавал Reuter, о серьезной обеспокоенности подобными сообщениями из британских клиник сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. О детях, страдающих от синдрома Кавасаки на фоне заражения коронавирусом, сообщали в США. 5 мая власти Нью-Йорка сообщили, что синдром Кавасаки был диагностирован у 15 госпитализированных с коронавирусом детей.