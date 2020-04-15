15.04.2020, 07:40

Глава комиссии Рийгикогу: стоматологи и врачи-специалисты смогут вновь начать плановое лечение при выполнении ряда требований


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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Karin Kaljuläte

Во вторник на видеозаседании комиссия Рийгикогу по социальным делам ознакомилась с правительственным постановлением о компенсации за первые три дня больничного. Постановление вступит в силу в ближайшее время и принимается в связи с распространением коронавируса.

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер сказал, что во время чрезвычайного положения может возникнуть необходимость дополнительно поддержать жителей страны, чтобы обеспечить их социальную защиту. И такая необходимость уже возникла. Новое постановление выделит Больничной кассе 213,2 миллиона евро из дополнительного бюджета. Из этих средств 40,7 миллиона евро направлено на дополнительные компенсации с целью обеспечения социальной защиты, например, для оплаты дополнительных компенсаций по больничному листу. ”Оставшиеся 172,5 миллиона евро предназначены для обеспечения работы системы здравоохранения и доступности качественных медицинских услуг в чрезвычайной ситуации”, — сказал Мёльдер.

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Председатель комиссии также отметил увеличение больничных листов. За первые четыре месяца прошлого года была выдана 171 000 больничных и больничных по уходу. В этом году их уже более 200 000. Возросла и средняя длительность больничного. ”Согласно статистике, порядка 60 000 больничных было открыто с начала эпидемии коронавируса в Эстонии. Люди, чей больничный был подтвержден семейным врачом, в соответствии с новым положением получат компенсации по больничному с первого дня”, — сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что компенсация больничного с первого дня чрезвычайно важна для многих во время кризиса. ”Если в условиях сокращения зарплат или после потери работы человек еще и заболевает, любая дополнительная компенсация будет ему только в помощь. Особенно важно это пособие для людей, уже находящихся в трудном финансовом положении. Я рада, что мы нашли частичное решение”, — сказала она.

Кютт добавила, что серьезное упущение правительственного плана, — работодатели по-прежнему должны выплачивать компенсации по больничному листу с четвертого по восьмой день болезни. ”Из-за кризисной ситуации многие работодатели испытывают финансовые трудности и нуждаются в помощи со стороны государства. Поэтому жаль, что предложение социал-демократов сделать так, чтобы компенсации по больничному листу с первого по восьмой день полностью оплачивались государством, не было принято. Эта мера помогла бы многим работодателям и помогла бы преодолеть кризис”.

В заключение встречи Тынис Мёльдер добавил, что стоматологи и врачи-специалисты смогут вновь начать плановое лечение, если смогут предоставить средства личной защиты и выполнить все требования, установленные в связи с чрезвычайным положением.

Во встрече участвовали председатель правления Больничной кассы Эстонии Райн Лаане, председатель правления Союза больниц Эстонии Урмас Суле и советник Министерства социальных дел Кайа Казекамп.

Проект постановления Правительства Республики ”Условия и порядок выплат компенсаций и оплаты услуг посредством Больничной кассы во время чрезвычайного положения” связан с проектом закона о внесении изменений в законы, связанные с Законом о дополнительном государственном бюджете на 2020 год (меры в связи с распространением коронавируса, приводящего к заболеванию COVID-19) (169 SE).

Постановление правительства вступит в силу задним числом с 12 марта после принятия 169 SE в качестве закона.

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