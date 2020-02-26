География распространения коронавируса в Европе расширяется

Два случая заражения коронавирусом подтверждены во вторник, 25 февраля, в Австрии, в федеральной земле Тироль. Двое молодых людей госпитализированы после приезда из итальянского региона Ломбардия, заявил представитель больницы в Инсбруке. До этого в Австрии были сделаны тесты у более 200 человек с похожими симптомами и все они были отрицательными. Состояние обоих инфицированных хорошее, они будут оставаться в карантине, пока власти определяют, с кем они контактировали в последнее время.

У 61-летнего мужчины из Сан-Паулу обнаружены симптомы COVID-19. Ранее он вернулся из поездки по северной Италии, где находился почти две недели. Сейчас мужчина изолирован у себя дома, в ближайшее время ему сделают второй тест для подтверждения диагноза.

Контроль для прибывших из Италии, Германии, Франции

В среду стало также известно, что Бразилия вводит дополнительный контроль на симптомы коронавируса для прибывших из Италии, Германии и Франции. В свою очередь Сальвадор вводит полный запрет на въезд из Италии и Южной Кореи. Граждане Сальвадора, прибывшие из этих стран, должны будут пройти 30-дневный карантин.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Китай, Южная Корея и Италия. Так, число инфицированных COVID-19 в Южной Корее достигло 1146 человек.