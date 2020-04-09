Геномы подтвердили: вирус SARS-CoV-2 распространился от летучих мышей

Ученые-генетики Школы медицины Икана из Нью-Йорка пришли к точным выводам о происхождении генома коронавируса, пишет The New York Times.
По словам ученых, согласно геному SARS-CoV-2 нет сомнений, что он произошел от летучих мышей.
В мире распространяется множество коронавирусов, которые заражают как людей, так и животных. Американские ученые выяснили, что геном нового вируса содержит несколько мутаций, которые общие именно у типов коронавируса, которые заражают летучих мышей.
Ученые обнаружили, что геном коронавируса больше всего схож с предшественником, который десятки лет назад заразил подковоносых летучих мышей (Rhinolophidae) в Китае,, но после этого прошел через несколько уникальных мутаций.
Они также не исключают возможность того, что клетку носителя одновременно могли заразить два различных типа коронавируса, от чего их генетический материал мог смешаться и создать новый гибридный вирус.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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