ГАЛЕРЕЯ | Что происходит в отделении для больных COVID-19 в Ида-Таллиннской центральной больнице(9)
Ситуация с коронавирусом в Эстонии очень непростая. Предлагаем вам заглянуть в отделение для больных COVID-19 Ида-Таллинской центральной больницы.
Ситуация с коронавирусом в Эстонии очень непростая. Предлагаем вам заглянуть в отделение для больных COVID-19 Ида-Таллинской центральной больницы.
Больница просит всех жителей Эстонии придерживаться установленных правил и рекомендаций, чтобы как можно меньше людей попадало в данные отделения.
Согласно свежей статистике, по состоянию на утро 12 декабря в больницах с COVID-19 находятся 268 пациентов, на управляемом дыхании — 16. За минувшие сутки скончались шесть человек с коронавирусом: 86-летняя женщина, 83-летний мужчина, 78-летний мужчина, 75-летний мужчина, 74-летняя женщина и 68-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 148 человек с коронавирусом.
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 7698 тестов на коронавирус, из которых первичных положительных тестов оказалось 760, то есть 9,9%.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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