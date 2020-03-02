ФОТО: В торговом центре Pirita тоже установили дозатор для дезинфекции рук

Так, в торговом центре Pirita в Таллинне установили дозатор с дезинфицирующим средством для рук.

Ранее такие дозаторы и информационные плакаты были установлены в крупнейших торговых центрах и в городских учреждениях Пыхья-Таллинна.

Дозаторы для дезинфекции рук и информационные плакаты установлены в торговых центрах Арсенали и Строоми (возле всех выходов), в Молодежном центре Пыхья-Таллинна (ул. Копли, 98), в центре культуры ”Сальме” (ул. Сальме, 12), в Социальном центре Пыхья-Таллинна (ул. Сыле, 61а), в отделении социального центра (ул. Мадала, 3), в Пыхья-Таллиннском социальном доме (ул. Пааги, 10), в главном здании районной управы (ул. Нийне, 2) и в отделе социальной опеки районной управы Пыхья-Таллинна (ул. Коцебу, 2).

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд напомнил, что при возникновении симптомов болезни — высокой температуры, кашля и затруднений с дыханием — следует воздержаться от посещения многолюдных мест, в том числе не стоит идти в в отделение экстренной медицинской помощи. Лучше позвонить своему семейному врачу, по консультационному номеру семейных врачей 1220 или по номеру экстренной помощи 112.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.