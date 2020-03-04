ФОТО: В Таллинне открылась первая в Северных странах автоматическая медицинская капсула

Один из собственников Confido Тармо Лаанету сказал, что в цифровой клинике пациент сможет самостоятельно проводить простые измерения, и в случае необходимости для более сложных исследований можно будет прибегнуть к помощи телемедицины, т. е. врач или сестра могут проконсультировать пациента, используя видеомост.

Лаанету считает, что у цифровых клиник большой потенциал: «Посредством цифровых клиник мы сможем резко повысить доступность врачебной помощь в меленьких населенных пунктах Эстонии, а также в тех случаях, когда район не может найти врача какой-то специальности, или не считает целесообразным платить за его услуги на постоянной основе. В свою очень, это даёт врачам возможность консультировать более широкий круг пациентов, не переезжая на новое место жительства».

По слова врача Confido Андреаса Абеля, оборудование и камера медицинской капсулы позволяют осуществлять около 40 различных исследований и тестов. «Цифровой клиникой можно пользоваться также, когда возникает необходимость в получении различных справок о состоянии здоровья», – уточнил Абель.

Например, Confido Digikliinik позволяет оценить боль по шкале ВАШ, измерить пульс и провести пульсоксиметрическое исследование, измерить вес, рост, индекс массы тела и температуру, а также проверить зрение и остроту слуха. С помощью видеомоста под руководством врача можно также снять электрокардиограмму, провести проверку дыхательных путей и осмотр ушей, оценить родинки. Кроме того, можно диагностировать проблемы с костями, суставами и мышцами.