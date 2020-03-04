ФОТО: В Таллинне открылась первая в Северных странах автоматическая медицинская капсула

Цифровая клиника The Consult Station была разработана французским предприятием H4D. Концерн Confido приобрел эксклюзивное право представлять это оборудование в регионе. «Мы можем помочь внедрить это решение другим эстонским поставщикам медицинских услуг, местным самоуправлениям или даже, к примеру, спа-отелям», – сказал Лаанету и добавил, что точно такие же медицинские капсулы уже используются во Франции, Испании и Португалии, а в ближайшее время начнут использоваться и в Соединенных Штатах Америки.
«Confido готов предлагать услуги цифровых клиник также организациям с большим количеством работников, которые могут установить медицинские капсулы по месту работы. Так люди смогут прямо на работе регулярно осуществлять контроль здоровья, а также получат возможность быстро и удобно получать консультации врача по видеомосту», – пояснил Лаанету и добавил, что среди предприятий цифровыми клиниками пользуются например Airbus, Carrefour и PwC.
Цифровая клиника позволяет пациенту выбирать, пройти контроль здоровья совершенно самостоятельно или воспользоваться возможностью получения консультации врача посредством видеомоста. В случае самостоятельного контроля результаты анализов и тестов можно получить в распечатанном виде, в случае консультации врача – непосредственно от врача или сестры. Результаты исследований хранятся в безопасной веб-среде, в которой пациент и в будущем сможет получать к ним доступ.
Confido Healthcare Group объединяет клиники, предлагающие свои услуги под разными торговыми марками: предлагающий услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов медицинский центр Confido Meditsiinikeskus, центр психического здоровья Confido Vaimse Tervise Keskus, расположенные в торговых центрах экспресс-клиники Confido Kiirkliinik, центр лечения зависимостей Confido Sõltuvusravikeskus, центр гигиены труда Confido Töötervishoid, радиологический центр Confido Radioloogiakeskus и центр лазерного лечения Vitaclinika. Кроме того, в группу входит OÜ Arstlik Perenõuandla, которое является оператором популярного консультационного телефона семейных врачей 1220. Всего предприятия группы объединяют более двухсот различных поставщиков услуг здравоохранения.
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