ФОТО | В Эстонию прибыли первые холодильники для хранения вакцины от коронавируса(3)
В распоряжение Департамента здоровья поступили первые два холодильника для хранения вакцины от коронавируса.
В распоряжение Департамента здоровья поступили первые два холодильника для хранения вакцины от коронавируса.
Всего согласно плану на центральный склад департамента поступит пять холодильников, обеспечивающих сверхнизкую температуру, необходимую для хранения вакцины.
Из центрального склада вакцины вместе со шприцами, иглами и раствором будут распределяться в учреждения, осуществляющие вакцинацию. Последним не нужно будет создавать никаких специальных условий или приобретать дополнительное оборудование для хранения. Вакцины будут развозиться по местам вакцинации раз в неделю, а при необходимости чаще.
Даже самые прихотливые вакцины от коронавируса способны храниться в течение пяти дней в обычных условиях (от 2 до 8 градусов).
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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