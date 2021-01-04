ФОТО | В Эстонию прибыла вторая партия вакцины против COVID-19

Первая партия вакцины Pfizeri/BioNTechi (9750 доз) прибыла в Эстонию 26 декабря. Новая партия должна прибыть в понедельник не позднее 15 часов.

"Сегодня получим еще 9750 доз. В дальнейшем объемы поставок будут расти — еженедельно должны получать порядка 11 000 — 12 000 доз. Иногда даже и больше", — сказал Кийк. Точные цифры сейчас назвать сложно, так как все зависит от наращивания мощностей производителя.

По словам министра, идут переговоры о налаживании производства вакцины на европейском континенте, что позволит производителю (Pfizer/BioNTech) быстрее выполнить имеющиеся договоры и заключить новые.

К тому же Эстония ждет в начале недели решения Европейской комиссии по допущению на рынок вакцины Moderna. Согласно договору, Эстония должна получить 234 467 доз этой вакцины, но точные сроки и график поставки пока неизвестны.

В перспективе (после прохождения необходимых процедур) Эстония должна получить также вакцину от AstraZeneca и Janssen Pharmaceutica NV.

По данным Департамента здоровья, к сегодняшнему утру в Эстонии прививку против COVID-19 получили 2535 человек.

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