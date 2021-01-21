ФОТО | Так вот ты какой! Ученые сделали первое 3D-фото коронавируса SARS-CoV-2

Это изображение является 3D-фото настоящего коронавируса SARS-CoV-2, полученного из мгновенно замороженной пробы. Его сделала фирма Nanographics, дочерняя компания Технического университета Вены.

Она использовала данные ученых университета Цинхуа в Пекине. Китайским ученым удалось выделить из проб неповрежденные частицы SARS-CoV-2, отсканировать их и сохранить в цифровом формате. Они постарались это сделать так, чтобы по возможности не была изменена структура спайковых белков в образце вируса.

На снимках фирмы Nanographics коронавирусы плотно прилегают один к другому, однако возможно выделить отдельные экземпляры, как на этом изображении.

NANOGRAPHICS GMBH

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!