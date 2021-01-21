ФОТО | Так вот ты какой! Ученые сделали первое 3D-фото коронавируса SARS-CoV-2

Так выглядит коронавирус SARS-CoV-2. Австрийские ученые впервые смогли сделать трехмерную фотографию вируса. До сих пор использовались только изображения его компьютерных моделей.
Это изображение является 3D-фото настоящего коронавируса SARS-CoV-2, полученного из мгновенно замороженной пробы. Его сделала фирма Nanographics, дочерняя компания Технического университета Вены.
Она использовала данные ученых университета Цинхуа в Пекине. Китайским ученым удалось выделить из проб неповрежденные частицы SARS-CoV-2, отсканировать их и сохранить в цифровом формате. Они постарались это сделать так, чтобы по возможности не была изменена структура спайковых белков в образце вируса.
На снимках фирмы Nanographics коронавирусы плотно прилегают один к другому, однако возможно выделить отдельные экземпляры, как на этом изображении.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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