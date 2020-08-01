Финскую вакцину от коронавируса в ближайшие дни начнут тестировать на животных

Согласно прогнозам, вакцина будет готова осенью следующего года. Несмотря на то, что в работе над вакциной международные фармацевтические гиганты ушли примерно на полгода вперед, финские исследователи считают, что их старания не напрасны. По мнению Саксела, хорошо иметь собственную вакцину, так как объемов производства международных компаний может на всех не хватить

В министерстве здравоохранения и социального обеспечения на начальном этапе пока больше доверяют международным проектам, но считают, что финские разработки обязательно пригодятся.

- Как и в случае с гриппом, ежегодно ищут комбинации из вакцин, которые будет наиболее эффективными. Поэтому, наверняка, эти финские вакцины будут в будущем востребованы, — говорит начальник канцелярии министерства Кирси Вархила.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!