Фермеры призывают Европарламент запретить "вегетарианский бургер"

Фермеры настаивают, что такие меры необходимы для защиты потребителей от введения в заблуждение. Согласно одной из предложенных поправок, такие термины, как стейк, колбаса, эскалоп и гамбургер, будут разрешены только для продуктов, содержащих мясо.

Стоит отметить, что Европейский суд уже три года назад запретил употреблять словосочетание "соевое молоко" и "веганский сыр". Такие термины, как молоко, сливки, масло, сыр и йогурт, нельзя использовать для немолочных продуктов. Предложенная поправка пойдет дальше, запрещая продавцам растительной пищи сравнивать их с молочными продуктами такими словами, как "стиль", "тип", "метод" или "похоже".

Европейская ассоциация фермеров Copa Cogeca говорит, что ЕС должен положить конец "сюрреалистическим" описаниям. Они утверждают, что потакание таким терминам, как "вегетарианский бургер", открыло ящик Пандоры, которая запутала потребителей и нанесла ущерб фермерам.

В свою очередь, медицинские группы, экологи и компании, производящие вегетарианские продукты, считают, что это будет шагом назад в достижении целей блока по охране окружающей среды и здравоохранения.