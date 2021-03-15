Ежегодно в Эстонии происходит более 6 000 случаев отравлений. Департамент начинает инфокампанию

Все отравления можно на самом деле предотвратить, и специалисты Информационного центра по вопросам отравлений в течение профилактической инфонедели будут делиться рекомендациями на данную тему.

”Во время инфонедели профилактики отравлений мы сосредоточимся на видах отравлений, которые встречаются чаще всего согласно данным прошлого года. Мы также поделимся рекомендациями о том, каким именно образом можно избежать случаев отравления. Основное внимание будет уделено отравлениям, вызванными грибами и лекарствами, а также случаям отравлений у детей в возрасте до одного года”, — пояснила Маре Одер, руководитель Информационного центра по вопросам отравлений Департамента здоровья.

По-прежнему большинство случаев отравлений случается с детьми в возрасте до трех лет. Увеличилось число случаев отравлений и у детей в возрасте до одного года. Более 90% всех случаев отравлений происходят дома.

В 2020 году на номер телефонной информационной службы по вопросам отравлений 16662 было сделано около 4000 звонков, что примерно на 1000 звонков больше, чем в прошлом году. Увеличение числа обращений было вызвано повышением осведомленности населения о наличии инфотелефона, а также увеличением числа случаев отравлений. Ежегодно в Эстонии происходит около 6 100 случаев отравлений, в ходе которых пострадавшие попадают в больницу. Некоторые из этих случаев на самом деле не требуют стационарного лечения, и для них достаточно лечения на дому под руководством специалиста по отравлениям из службы инфотелефона 16662.

”На телефон нашей информационной службы 16662 можно звонить, если случилось любое отравление или в случае подозрения на него. На телефон инфолинии можно звонить по поводу отравления любыми отравляющими веществами — например, домашними химикатами; пестицидами и удобрениями; средствами защиты от насекомых и грызунов; косметикой и натуральными продуктами; лекарствами, наркотиками; грибами, растениями, ягодами; ядами ядовитых животных; ядовитыми газами; алкоголем или в случае отравлений, возникших во время путешествия", — пояснила Маре Одер.