Евросоюз одобрил "15-минутные" экспресс-тесты на Covid-19
Европейский Союз одобрил использование экспресс-тестов на коронавирус, которые могут дать результаты за 15 минут и стоят в рознице около 18 евро, сообщает Bloomberg.
Европейский Союз одобрил использование экспресс-тестов на коронавирус, которые могут дать результаты за 15 минут и стоят в рознице около 18 евро, сообщает Bloomberg.
Одобренный тест основан на определении вирусных белков антигенов и менее точен, чем распространенное сейчас ПЦР-тестирование. По утверждению разработчиков, он определяет заболевание коронавирусной инфекцией в 93,5% случаев, а его отсутствие — в 99,3%.
Быстрое, хотя и менее точное тестирование может позволить быстрее справиться с последствиями второй волны коронавирусной инфекции. Ранее газета The New York Times писала, что слишком точные тесты могут значительно перегружать медицинскую систему из-за того, что здоровые люди со следами инфекции диагностируются как больные.
К концу года Европа должна получить еще два "быстрых" теста. Это может помочь европейским странам проводить оперативное тестирование, например, в аэропортах. Два дня назад такую услугу предложил клиентам американский авиаперевозчик United.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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