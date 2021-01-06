Европейское агентство лекарств одобрило вакцину Moderna

6 января Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) рекомендовало разрешить использовать вакцину от Covid-19 производства Moderna для людей старше 18 лет. Это вторая одобренная в Европе вакцина, сообщает агентство.
Вакцина была признана соответствующей стандартам ЕС. ”Эта вакцина предоставляет нам ещё один инструмент для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации”, — сказала Эмер Кук, исполнительный директор ЕАЛ. ”То, что мы имеем вторую положительную рекомендацию для вакцины всего лишь через год после объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения — это свидетельство усилий и преданности всех участников”.
Испытания показали, что вакцина Moderna эффективна в предотвращении заболевания Covid-19 у людей старше 18 лет. В испытаниях приняли участие 30 000 человек, половина из которых получили вакцину, а вторая половина — плацебо. Вакцина показала эффективность в 94,1% — только 11 человек из 14 134 участников испытаний, получивших вакцину, заболели Covid-19. Во второй группе, получившей плацебо, Covid-19 заболели 185 человек.
Вакцина оказалась на 90,9% эффективна для людей с хроническими заболеваниями и показала высокую эффективность во всех расовых, этнических и гендерных группах.
Прививка Moderna подразумевает две инъекции с разницей в 28 дней. Реакция на вакцину была мягкой или средней, неприятные эффекты проходили сами собой спустя пару дней. Чаще всего участники испытаний испытывали боль на месте укола, усталость, повышалась температура тела, могли воспаляться лимфатические узлы подмышками, болела голова, мышцы или суставы. У некоторых добровольцев была замечена тошнота и рвота.
Moderna разработала вакцину на основе технологии mRNA — она обучает иммунитет распознавать протеин коронавируса, необходимый ему для попадания в клетки организма. В случае заражения иммунитет узнает протеин и сразу же активирует защиту. mRNA не остается в теле, а распадается скоре после вакцинации.
Кук указала, что ЕАЛ продолжит отслеживать данные по безопасности и эффективности вакцин, а работа агентства всегда будет основана на научных доказательствах и преданности обещанию охранять здоровье жителей ЕС.
Компании обязаны собирать у врачей и медучреждений информацию о побочных эффектах вакцины и передавать её ЕАЛ.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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