Европейский регулятор одобрил вакцину AstraZeneca от коронавируса

"EMA рекомендовала выдать условное регистрационное удостоверение для вакцины AstraZeneca от COVID-19 с целью предотвратить коронавирус COVID-19 у лиц от 18 лиц и старше", - говорится в документе.

Это уже третья вакцина, получившая одобрение в ЕС. До этого европейский регулятор сертифицировал препараты производства компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.