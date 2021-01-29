29.01.2021, 17:44

Европейский регулятор одобрил вакцину AstraZeneca от коронавируса

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Европейский регулятор одобрил вакцину AstraZeneca от коронавируса
Scanpix Reuters

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дало разрешение на применение вакцины производства англо-шведской компании AstraZeneca, говорится в пресс-релизе ведомства, сообщает Интерфакс.

"EMA рекомендовала выдать условное регистрационное удостоверение для вакцины AstraZeneca от COVID-19 с целью предотвратить коронавирус COVID-19 у лиц от 18 лиц и старше", - говорится в документе.

Это уже третья вакцина, получившая одобрение в ЕС. До этого европейский регулятор сертифицировал препараты производства компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.

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