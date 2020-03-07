Еврокомиссар ожидает всплеска коронавируса в Евросоюзе

В предстоящие недели страны Евросоюза ожидает всплеск числа случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, считает комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес. Это станет испытанием для систем здравоохранения, заявила она в ходе встречи профильных министров стран ЕС в пятницу, 6 марта. При этом еврокомиссар особо выделила необходимость проявлять солидарность и действовать сообща. "Сейчас время не для паники, а для рациональных и ясных решений, основанных на науке и последних рекомендациях в области эпидемиологии", — подчеркнула Кириакидес.

Дополнительные 37,5 млн еврона борьбу с вирусом в ЕС

Между тем Еврокомиссия выделяет на борьбу с вирусом нового типа дополнительные 37,5 млн евро. Эти деньги пойдут на 17 проектов 136 исследовательских групп, которые работают "на нескольких фронтах", включая разработку вакцин, а также методов диагностики и лечения. В январе Еврокомиссия уже выделила на эти проекты 10 млн евро.

Ряд участников встречи встретили критикой решение Германии временно запретить экспорт медицинских масок, перчаток и защитных костюмов. Подобная мера — "не в духе Европейского Союза", считает министр социальных дел и здравоохранения Бельгии Магги Де Блок. C ней солидарен и итальянский министр Роберто Сперанца. Между тем министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал сограждан без необходимости не ездить не только в регионы, вошедшие в группу риска, но и в федеральную землю Северный Рейн — Вестфалия, которая лидирует в Германии по числу выявленных случаев заражения вирусом.

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