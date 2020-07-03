"Это была самая ужасная боль в жизни". Как укусы клеща дважды подряд превратили жизнь женщины с Сааремаа в ад

Укусы клещей для содержащей на Сааремаа хутор Трийне (29, имя изменено) — обычное явление, к которому она привыкла с дества. За один летний сезон клещи могут укусить Трийне от 5 до 15 раз. Этой зимой она стала испытывать странные проблемы со здоровьем. Трийне рассказывает в Eesti Päevaleht, как эти накапливавшиеся недомогания привели, наконец, к неожиданному диагнозу.

Самая ужасная боль



Трийне стала ощущать постоянную угнетающую усталость и слабость, энергии не хватало даже на самый обычный день. К тому времени ее младшему ребенку было 10 месяцев, а старшему 8.

"Поначалу сочла усталость неизбежным последствием в послеродовой период", — рассказывает Трийне, чей ночной сон стал очень обрывистым. Не успеет уснуть — сразу просыпается и так несколько десятков раз подряд. "По ночам стала чувствовать, как очень болезненно отнимаются руки, вскоре такое стало происходить каждую ночь. Любые упражнения не помогали. Днем стала замечать, как по телу пробегают судороги. По ночам стало остро покалывать в предплечьях". Не прошло много времени, как вспышки боли стали гулять по всему телу.

"Боли были разные: некоторые как ожог, другие — как укол. Иногда головная боль сопровождалась головокружением. Самая ужасная боль, которую я испытывала, возникала в центре грудной клетки и длилась по три минуты. Время от времени чувствовала, как в глазах и под кожей головы словно что-то шевелилось, хотя, конечно, там ничего не было", — описывает женщина свои длившиеся неделями муки.

Пропала память



Чем больше проходило времени, тем всё более Трийне испытала ужас и беспокойство за своё здоровье. Как-то она стала замечать в свое повседневной жизни нарушения памяти и проблемы со способностью сосредоточиться. "К врачу уже обращалась, получила несколько советов, но ничего не помогало. Как-то раз в руках возникла боль и слабость, ими трудно было что-то делать. Потеряли чувствительность задние мышцы ноги". Всерьез встревоженная Трийне обратилась во время чрезвычайного положения в частную клинику, где сделали кучу анализов, в том числе и на клещевой боррелиоз.

"Через пару дней получила результаты, которые подтвердили боррелиоз, как и подозревала. Как долго уже я болею этой заразой, даже и не знаю. Начала 21-дневное лечение антибиотиками", — рассказывает Трийне. Во время лечения проблемы сохранялись, поначалу даже их прибавилось. "На ногах появлялась синюшность, пару раз испытывала трудности с равновесием. Через пару недель ночные боли в руках и острая боль в груди уменьшились. Исчезли показатели боррелиоза из крови".

Диагноз остался непоставленным



"Однако судороги, странное бессилие в руках, онемение в мышцах не ушли", — описывает женщина свое самочувствие. "Я изменила питание, стала ходить на массаж, через измождение и боли продолжаю заниматься йогой", — Трийне делает со своей стороны всё, чтобы поддержать курс лечения.

"По окончанию коронакризиса получила направление в больницу на обследование с подозрением на неврологическое заболевание. В больнице мне сделали всевозможные исследования, и все тяжелые неврологические заболевания были исключены. Но диагноза я так и не получила. Врачи упоминали о нескольких возможных заболеваниях, я получила лекарства, которые должны были смягчить мои симптомы", — рассказала Трийне о своих посещениях больницы.

Потеря сознания и смертельный страх



Две недели в жизни женщины не было ничего особо плохого, в разгаре весна, в душе немного успокоилось. Трийне надеялась, что всё позади и здоровье к ней возвращается. Но всё это — до очередного укуса клеща в мае.

"Уже спустя пару дней после удаления клеща я заметила покраснение, которое с каждым днем увеличивалось, пока не достигло 10 сантиметров.

Foto: Частный архив

Еще через неделю почувствовала сильное сердцебиение, сердце колотилось как бы не в ритм. Затем это пугающее состояние прошло, и на его место пришли уже знакомые по предыдущему случаю боли в груди. Так как за этим легко могла последовать потеря сознания, то несколько раз сходила пожаловаться на свои странные недомогания в EMO (отделение экстренной медицины — ред.). От укуса клеща до паники — всего один шаг. В EMO у меня диагностировали паническую атаку, с которой должна сейчас справиться. Прохожу новый курс антибиотиков против боррелиоза. Вернулись острые колющие боли, утомляемость, бледность, головные боли. Спазмы в мышцах длятся в одном месте по нескольку дней", — описывает Трийне свое нынешнее состояние.

За городом нужно быть осторожным



Всё это время Трийна ходила от врача к врачу, была у психиатра. "Поняла: наш врачебный мир делится надвое: есть врачи, которые скорее отрицают возникающие из-за боррелиоза неврологические поражения, другие говорят, что в моем случае они происходят именно от боррелиоза. Антибиотики подавляют возбудителей боррелиоза, но возникшие повреждения всё-таки остаются. Я никогда в своей жизни не была в таком плохом физическом и психологическом состоянии, как во время этой странной болезни".

Трийне, которая постаралась по-возможности поглубже изучить симптомы и паники, и боррелиоза, пришла к выводу, что всё-таки останется жить на природе, в селе. "Нужно стараться думать позитивно и принимать всё, что тебе определено", — верит она.

Жить за городом — хорошо, но стоит быть осторожным. "Регулярно проверяйте свое тело и не откладывайте анализы в подозрительных случаях "на потом". Современная Красная шапочка, которая прогуливается через лес к бабушке, должна бояться не волков, а самого страшного хищника наших лесов — клеща".