Эстонский врач: весь мир удивляется, куда во время пандемии делись инфаркты и инсульты

”Думаю, во время кризиса не все люди до конца осознавали серьезность ситуации. Люди задумываются об этом только, когда что-то случается с ними самими или их близкими. Самые молодцы те, кто всегда готов к содействию. Кто относится спокойно, например, к рекомендации пореже выходить на улицу, и исполняет ее. Но есть много людей, которые не зависимо от запретов или рекомендаций, устраивают свои праздники”, — говорит он.

На вопрос то том, не принесет ли с собой коронакризис какие-нибудь другие болезни, например, психические, доктор сказал, что пока об этом говорить рано. ”Рано говорить. Известно, что увеличилось домашнее насилие. Конфликты между молодыми и пожилыми. Тревоги в последнее время в обществе было, безусловно, больше. Дойдет ли дело до волны самоубийств…трудно сказать”, — отметил он.

По словам Ласна, во время эпидемии стало регистрироваться меньше некоторых других болезней. ”Я видел, что происходило в мире. Есть опасения, что система здравоохранения в Эстонии и других странах слишком сосредоточилась на коронавирусе. Это следует из статистики. Например, во время кризиса в отделении экстренной медицины случаев, связанных с определенными состояниями, было намного меньше. К примеру, инсульты и инфаркты. Весь мир удивляется, куда они подевались. На самом деле все остальные заболевания никуда не исчезают — скорее всего, люди переболели ими, а вот с осложнениями или нет, выяснится через какое-то время”.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!