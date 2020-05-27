Эстонский врач объясняет: что может стоять за быстрой утомляемостью и постоянной усталостью?

По словам доктора, если вы чаще обычного чувствуете усталость, испытываете недостаток энергии, жалуетесь на невозможность сосредоточиться, общую слабость, нарушение памяти и перепады настроения, стоит проверить уровень железа в крови. Симптомами дефицита железа также могут быть головные боли, повышенное сердцебиение и одышка уже при небольших нагрузках, боли в суставах и судороги ног, ломкость ногтей, выпадение волос и проблемы с кожей.

Дефицит железа — наиболее распространенная причина анемии. ”Анемия вызывает так называемое кислородное голодание в тканях, — объясняет Глюкманн. — Костный мозг не производит требуемое количество новых красных кровяных клеток, соотвественно кислорода и железосодержащего гемоглобина синтезируется недостаточно”. Помимо выработки гемоглобина, железо восстанавливает ткани и поддерживает функции сердца, мышц и нервных тканей.

Часто страдают женщины

Дефицит железа — весьма распространенная проблема, которая может затронуть всех, независимо от пола и возраста. Однако женщины относятся к группе высокого риска. ”По данным Всемирной организации здравоохранения, около четверти людей в мире страдают от дефицита железа, при этом он наблюдается у каждой пятой женщины, а среди беременных — у каждой второй”. Доктор добавляет, что риску железодефицитной анемии подвержены также вегетарианцы и спортсмены, особенно те, кто занимается бегом. ”Дефицит железа снижает уровень гемоглобина, поэтому физические упражнения быстрее утомляют, энергия расходуется быстрее”. Младенцы, дети и подростки в фазе интенсивного роста также имеют повышенную потребность в железе.

По словам Глюкманн, в случае скудных запасов железа, способность организма связывать этот элемент многократно возрастает. Например, во время беременности и кормления грудью, когда потребность женщины в железе повышена.

Ответы даст анализ крови

Доктор Глюкманн не рекомендует начинать принимать железо самостоятельно, руководствуясь принципом ”на всякий случай”. ”В конце концов легкий дефицит железа безопаснее, чем его переизбыток”, — предупреждает врач, отмечая, что беспечность в отношении приема железа может привести к повреждению печени и поджелудочной железы.