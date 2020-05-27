27.05.2020, 17:42

Эстонский врач объясняет: что может стоять за быстрой утомляемостью и постоянной усталостью?


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Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Жалобы на утомляемость и непроходящее чувство усталости нередки, особенно в это время года. Зачастую люди не связывают эти ощущения с недостатком железа в организме. ”Это легко проверить с помощью анализа запасов железа или ферритина”, — говорит врач медицинской лаборатории SYNLAB д-р Меэли Глюкманн.

По словам доктора, если вы чаще обычного чувствуете усталость, испытываете недостаток энергии, жалуетесь на невозможность сосредоточиться, общую слабость, нарушение памяти и перепады настроения, стоит проверить уровень железа в крови. Симптомами дефицита железа также могут быть головные боли, повышенное сердцебиение и одышка уже при небольших нагрузках, боли в суставах и судороги ног, ломкость ногтей, выпадение волос и проблемы с кожей.

Дефицит железа — наиболее распространенная причина анемии. ”Анемия вызывает так называемое кислородное голодание в тканях, — объясняет Глюкманн. — Костный мозг не производит требуемое количество новых красных кровяных клеток, соотвественно кислорода и железосодержащего гемоглобина синтезируется недостаточно”. Помимо выработки гемоглобина, железо восстанавливает ткани и поддерживает функции сердца, мышц и нервных тканей.

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Часто страдают женщины

Дефицит железа — весьма распространенная проблема, которая может затронуть всех, независимо от пола и возраста. Однако женщины относятся к группе высокого риска. ”По данным Всемирной организации здравоохранения, около четверти людей в мире страдают от дефицита железа, при этом он наблюдается у каждой пятой женщины, а среди беременных — у каждой второй”. Доктор добавляет, что риску железодефицитной анемии подвержены также вегетарианцы и спортсмены, особенно те, кто занимается бегом. ”Дефицит железа снижает уровень гемоглобина, поэтому физические упражнения быстрее утомляют, энергия расходуется быстрее”. Младенцы, дети и подростки в фазе интенсивного роста также имеют повышенную потребность в железе.

По словам Глюкманн, в случае скудных запасов железа, способность организма связывать этот элемент многократно возрастает. Например, во время беременности и кормления грудью, когда потребность женщины в железе повышена.

Ответы даст анализ крови

Доктор Глюкманн не рекомендует начинать принимать железо самостоятельно, руководствуясь принципом ”на всякий случай”. ”В конце концов легкий дефицит железа безопаснее, чем его переизбыток”, — предупреждает врач, отмечая, что беспечность в отношении приема железа может привести к повреждению печени и поджелудочной железы.

Потребность организма в препарате железа можно определить с помощью простых анализов крови, рамках которых проверяется уровень ферритина, оценивается количество красных кровяных телец, то есть эритроцитов, а с помощью гемограммы выясняется содержание гемоглобина в крови.

По словам доктора, сейчас самое время оценить общие риски для здоровья. Чрезвычайное положение многих из нас заставило вести непривычный образ жизни. Мы не посещали спортивные залы и бассейны, меньше двигались, зато больше ели, да еще и не самую здоровую пищу — все это не могло не сказаться на нашем здоровье. Вот почему сейчас самое время оценить его состояние и составить план по укреплению своего организма. Пакет SYNLAB по оценке риска для здоровья позволяет получить исчерпывающий обзор состояния организма, в него включена и проверка ферритина, и гемограмма. Если уровень ферритина указывает на наличие небольшого дефицита, достаточно включить в рацион богатые железом продукты. Однако в случае значительного дефицита рекомендуется принимать дополнительно препарат железа.

Профилактика дефицита железа

”Наиболее распространенная причина дефицита железа — бедный железом рацион питания”, — говорит доктор. Организму проще получать железо из продуктов животного происхождения и сложнее усваивать его из растительных источников. ”Если из мяса усваивается 15–35% железа, то из растений всего 5–8%”, — поясняет Глюкманн. Это объясняет, почему у вегетарианцев повышен риск развития дефицита железа. Лучшими источниками железа животного происхождения являются печень, продукты крови, постное мясо, устрицы и яйца, а из овощей к ним относятся шпинат и другие зеленые листовые овощи, бобовые, сухофрукты, орехи, цельные зерна и клубника. Любая же пища, богатая жирами и сахаром, обычно содержит мало железа.

Что помогает железу усвоиться? Например, витамин С и цитрусовые, а также апельсиновый и томатный соки. В то же время молоко, кофе, чай, красное вино и цельнозерновые продукты работают противоположным образом. Усвоение железа также может подавляться большим количеством потребляемого кальция.

Если запас железа в организме очень мал, не стоит полагаться лишь на питание, необходимо начать эффективный терапевтический курс, который обычно занимает довольно много времени. Регулярно проверяя уровень железа в организме, можно предотвратить серьезный дефицит этого важного элемента.

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