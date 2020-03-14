Эстонский аптекарь советует: как защитить себя и близких от вирусов

”Для предотвращения заболевания стоит сохранять свою иммунную систему сильной — то есть прибегать к здоровому питанию, достаточно отдыхать и исключать чрезмерный стресс”, — советует Лехари. ”Из продающихся в аптеке пищевых добавок для укрепления защитных функций организма можно посоветовать препараты, содержащие кору табебуйи или эхинацею, а также цинк и витамины C и D. Для детей популярной пищевой добавкой является сироп бузины”.
От болезни уберегают, по словам аптекаря, также антивирусные спреи для носа и таблетки для горла. ”Эти препараты препятствуют размножению вирусов и образуют барьер от возбудителей болезней. Для смягчения заболевания или же даже для его предотвращения стоит использовать носовые спреи перед приходом в большое скопление народа, перед выходом на улицу и вечером перед сном”, — разъясняет Лехари.
Если человек все же заразился и уже проявились первые симптомы, то в случае кашля и больного горла хорошо использовать капсулы с эфирным маслом эвкалипта или же смесью других эфирных масел. ”Это лекарство дезинфицирует дыхательные пути и подходит многим — например, диабетикам и беременным, поскольку отсутствует взаимодействие с другими лекарственными средствами”, — поясняет Лехари и добавляет, что некоторые из этих капсул можно использовать начиная с возраста 3 лет.
Смягчить начинающуюся болезнь можно и потреблением горячих чаев от гриппа. ”Содержащий парацетамол чай от гриппа уменьшает боль и жар, витамин С помогает укрепить организм, а псевдоэфедрин снимает заложенность в носу. Все это улучшает самочувствие, но, разумеется, нужно следить за максимально разрешенной дозой и не употреблять такие чаи более недели — иначе снизится собственная сопротивляемость организма”, — подчеркивает Лехари.
Чаи от гриппа не подходят для детей младше 12 лет. ”Если ребенок заболел, то от жара и боли поможет парацетамол для детей или содержащие ибупрофен сиропы или же жевательные капсулы”, — поясняет провизор.
Для полоскания носа аптекарь советует раствор морской соли, который смывает со слизистой вирусные возбудители и аллергены, а также увлажняет нос, помогая ему хорошо выполнять свою работу. Раствор морской соли можно использовать и для младенцев начиная с 3 месяцев.
Для точного выявления повышенной температуры, дома обязательно должен быть градусник. ”Все более популярными становятся инфракрасные термометры, которые могут измерить температуру тела без прямого контакта с кожей”, — рассказывает Лехари.
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