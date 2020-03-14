Эстонский аптекарь советует: как защитить себя и близких от вирусов

По словам аптекаря, грипп и многие другие вирусные заболевания распространяются от человека к человеку воздушно-капельным путем. Если больной чихает и кашляет, то поверхности возле него становятся переносчиками вируса, который попадает к другому человеку при соприкосновении с этими загрязненными предметами. После этого грязные руки переносят возбудителя болезни в организм, когда человек трогает нос, глаза или рот — именно поэтому так важна чистота рук.

”В последние недели скачкообразно выросли продажи дезинфицирующих средств для рук, но при этом важно помнить, что эти средства являются лишь дополнительными средствами защиты. А номером один остается тщательное, минимум 20 секунд длящееся мытье рук теплой водой и мылом. Эту старую мудрость необходимо ежедневно напоминать и детям, и только при отсутствии возможности помыть руки нужно использовать антисептики”, — поясняет Лехари.

Когда мыть руки? ”Когда кажутся грязными, конечно. Но также это нужно делать всегда перед едой, после выхода на улицу, после туалета, также после сморкания носом или же как погладили животное”, — говорит Лехари.

Если же хотите использовать специальные дезинфицирующие средства, то стоит, по словам аптекаря, предпочесть те, у которых высокое содержание спирта (минимум 60%), которые убивают бактерии и вирусы, и чье действие клинически доказано. ”Продающиеся в магазинах косметики антисептические гели, увы, не столь эффективны”, — поясняет Лехари.

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