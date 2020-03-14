14.03.2020, 12:49

Эстонский аптекарь советует: как защитить себя и близких от вирусов


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Rapla apteegi haruapteek
Rapla apteegi haruapteekFoto: Karin Kaljuläte

В последние недели в аптеках возрос спрос на укрепляющие иммунитет препараты и дезинфицирующие средства. Провизор Benu Apteek Маргот Лехари дает совет о том, что стоит иметь в домашней аптечке во время периода вирусных заболеваний и как можно предотвратить заболевание.

По словам аптекаря, грипп и многие другие вирусные заболевания распространяются от человека к человеку воздушно-капельным путем. Если больной чихает и кашляет, то поверхности возле него становятся переносчиками вируса, который попадает к другому человеку при соприкосновении с этими загрязненными предметами. После этого грязные руки переносят возбудителя болезни в организм, когда человек трогает нос, глаза или рот — именно поэтому так важна чистота рук.

”В последние недели скачкообразно выросли продажи дезинфицирующих средств для рук, но при этом важно помнить, что эти средства являются лишь дополнительными средствами защиты. А номером один остается тщательное, минимум 20 секунд длящееся мытье рук теплой водой и мылом. Эту старую мудрость необходимо ежедневно напоминать и детям, и только при отсутствии возможности помыть руки нужно использовать антисептики”, — поясняет Лехари.

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Когда мыть руки? ”Когда кажутся грязными, конечно. Но также это нужно делать всегда перед едой, после выхода на улицу, после туалета, также после сморкания носом или же как погладили животное”, — говорит Лехари.

Если же хотите использовать специальные дезинфицирующие средства, то стоит, по словам аптекаря, предпочесть те, у которых высокое содержание спирта (минимум 60%), которые убивают бактерии и вирусы, и чье действие клинически доказано. ”Продающиеся в магазинах косметики антисептические гели, увы, не столь эффективны”, — поясняет Лехари.

Укрепляйте иммунную систему

”Для предотвращения заболевания стоит сохранять свою иммунную систему сильной — то есть прибегать к здоровому питанию, достаточно отдыхать и исключать чрезмерный стресс”, — советует Лехари. ”Из продающихся в аптеке пищевых добавок для укрепления защитных функций организма можно посоветовать препараты, содержащие кору табебуйи или эхинацею, а также цинк и витамины C и D. Для детей популярной пищевой добавкой является сироп бузины”.

От болезни уберегают, по словам аптекаря, также антивирусные спреи для носа и таблетки для горла. ”Эти препараты препятствуют размножению вирусов и образуют барьер от возбудителей болезней. Для смягчения заболевания или же даже для его предотвращения стоит использовать носовые спреи перед приходом в большое скопление народа, перед выходом на улицу и вечером перед сном”, — разъясняет Лехари.

Если человек все же заразился и уже проявились первые симптомы, то в случае кашля и больного горла хорошо использовать капсулы с эфирным маслом эвкалипта или же смесью других эфирных масел. ”Это лекарство дезинфицирует дыхательные пути и подходит многим — например, диабетикам и беременным, поскольку отсутствует взаимодействие с другими лекарственными средствами”, — поясняет Лехари и добавляет, что некоторые из этих капсул можно использовать начиная с возраста 3 лет.

Смягчить начинающуюся болезнь можно и потреблением горячих чаев от гриппа. ”Содержащий парацетамол чай от гриппа уменьшает боль и жар, витамин С помогает укрепить организм, а псевдоэфедрин снимает заложенность в носу. Все это улучшает самочувствие, но, разумеется, нужно следить за максимально разрешенной дозой и не употреблять такие чаи более недели — иначе снизится собственная сопротивляемость организма”, — подчеркивает Лехари.

Чаи от гриппа не подходят для детей младше 12 лет. ”Если ребенок заболел, то от жара и боли поможет парацетамол для детей или содержащие ибупрофен сиропы или же жевательные капсулы”, — поясняет провизор.

Для полоскания носа аптекарь советует раствор морской соли, который смывает со слизистой вирусные возбудители и аллергены, а также увлажняет нос, помогая ему хорошо выполнять свою работу. Раствор морской соли можно использовать и для младенцев начиная с 3 месяцев.

Для точного выявления повышенной температуры, дома обязательно должен быть градусник. ”Все более популярными становятся инфракрасные термометры, которые могут измерить температуру тела без прямого контакта с кожей”, — рассказывает Лехари.

Аптекарь подчеркивает, что в случае вирусного заболевания нужно обязательно остаться дома и исключить контакты с другими людьми, чтобы вылечиться и не заражать остальных. ”Если же возникают очень сильные симптомы и есть трудности с дыханием, необходимо связаться с врачом или же вызвать скорую помощь”, — говорит Маргот Лехари.

Рекомендации Департамента здоровья Эстонии в связи с распространением коронавируса

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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