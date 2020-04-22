22.04.2020, 10:35

Эстонский аптекарь: как носить и какую защиту обеспечивают различные типы масок?

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Эстонский аптекарь: как носить и какую защиту обеспечивают различные типы масок?
Benu

Об использовании защитных масок ходит много разной информации, которая нередко противоречива и сбивающая с толку. Фармацевт аптеки Benu Парги Лаури Баар рассказывает о разных типах масок и о том, как их правильно использовать, чтобы вместо ожидаемой пользы они не принесли вреда.

По словам аптекаря, посетители аптек часто спрашивают о разных типах масок и их защитных функциях, поскольку в продаже находятся маски самых разных видов — от масок с низкой степенью защиты (т.н. маски от пыли) до медицинских масок.

”Для обычного применения подходят продаваемые в аптеках трехслойные маски с высоким уровень защиты, которые способны фильтровать не менее 98% находящихся в воздухе частиц — они также добавлены Департаментом здоровья в базу данных медицинского снаряжения и вспомогательных средств”, — поясняет Баар и добавляет, что эти маски сейчас доступны во всех аптеках Benu по всей Эстонии.

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”Также в продаже есть и маски с классом защиты пониже — так что каждый может сделать свой выбор. Эти маски не подходят для больниц, но они сгодятся обычным людям для применения в публичных местах, обеспечивая защиту там, где нет прямого соприкосновения с зараженными”, — говорит Баар.

По его словам, маски, зарегистрированные в качестве медицинского снаряжения, обозначаются знаком BFE, что показывает эффективность фильтрации бактерий — то есть сколько процентов из находящихся в воздухе частиц маска способна удержать. Для защитных масок респираторного типа используется классификация FFP, которая распределяет маски на три категории, из которых FFP3 — самая высокая. ”Противопылевыми масками называют маски категории FFP1. Они способны удержать до 80% частиц из воздуха и защищают пользователя, если вирус находится, например, в капельке слюны или на пыле”, — поясняет Баар.

Только правильное использование обеспечивает защиту

Аптекарь подчеркивает, что маска защищает только в том случае, если ее правильно использовать. ”До извлечения маски из упаковки необходимо помыть или продезинфицировать руки и только после этого надеть маску на лицо так, чтобы и рот, и нос были бы прикрыты. Верхнюю часть маски, предназначенную для носа, необходимо надевать именно на нос”, — говорит Баар.

По его словам, срок использования различных масок колеблется от 2 до 10 часов. ”Для большей части защитных масок рекомендованный срок использования составляет в среднем три часа, но точный срок всегда нужно смотреть на упаковке”, — подчеркивает Баар. Также маску необходимо заменить, если на ее внешнюю или внутреннюю поверхность попадает влага (например, от кашля или чихания) или же если вы соприкасаетесь с больным, а после этого направляетесь к людям из группы риска.

”Для снятия маски стоит по возможности браться только за фиксирующую ее резинку, чтобы исключить соприкосновения с поверхностью, где могут быть возбудители болезни. Использованную маску необходимо выкинуть в предназначенную для этого закрываемую мусорную корзину, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения заражения. После этого обязательно нужно вымыть руки, поскольку на поверхности маски могут быть возбудители болезни”, — поясняет Баар. ”Маски в целом предназначены для однократного применения, поскольку дезинфекция повредит их материал, что ограничит способность маски улавливать возбудителей заболеваний”.

Частые ошибки, которые совершают люди, носящие маску — это, по словам Баара, не закрывать нос, оттягивать маску на подбородок и снимать маску для, например, разговора по телефону, а потом ее снова надевать грязными руками. ”Общее правило таково, что во время ношения маску нельзя снимать и трогать”, — говорит Баар. ”И что также важно — при использовании маски необходимо следить за своим самочувствием — маска не должна вызывать нехватку воздуха и провоцировать удушье”.

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