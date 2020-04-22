Эстонский аптекарь: как носить и какую защиту обеспечивают различные типы масок?

По словам аптекаря, посетители аптек часто спрашивают о разных типах масок и их защитных функциях, поскольку в продаже находятся маски самых разных видов — от масок с низкой степенью защиты (т.н. маски от пыли) до медицинских масок.

”Для обычного применения подходят продаваемые в аптеках трехслойные маски с высоким уровень защиты, которые способны фильтровать не менее 98% находящихся в воздухе частиц — они также добавлены Департаментом здоровья в базу данных медицинского снаряжения и вспомогательных средств”, — поясняет Баар и добавляет, что эти маски сейчас доступны во всех аптеках Benu по всей Эстонии.

”Также в продаже есть и маски с классом защиты пониже — так что каждый может сделать свой выбор. Эти маски не подходят для больниц, но они сгодятся обычным людям для применения в публичных местах, обеспечивая защиту там, где нет прямого соприкосновения с зараженными”, — говорит Баар.

По его словам, маски, зарегистрированные в качестве медицинского снаряжения, обозначаются знаком BFE, что показывает эффективность фильтрации бактерий — то есть сколько процентов из находящихся в воздухе частиц маска способна удержать. Для защитных масок респираторного типа используется классификация FFP, которая распределяет маски на три категории, из которых FFP3 — самая высокая. ”Противопылевыми масками называют маски категории FFP1. Они способны удержать до 80% частиц из воздуха и защищают пользователя, если вирус находится, например, в капельке слюны или на пыле”, — поясняет Баар.

Только правильное использование обеспечивает защиту

Аптекарь подчеркивает, что маска защищает только в том случае, если ее правильно использовать. ”До извлечения маски из упаковки необходимо помыть или продезинфицировать руки и только после этого надеть маску на лицо так, чтобы и рот, и нос были бы прикрыты. Верхнюю часть маски, предназначенную для носа, необходимо надевать именно на нос”, — говорит Баар.

По его словам, срок использования различных масок колеблется от 2 до 10 часов. ”Для большей части защитных масок рекомендованный срок использования составляет в среднем три часа, но точный срок всегда нужно смотреть на упаковке”, — подчеркивает Баар. Также маску необходимо заменить, если на ее внешнюю или внутреннюю поверхность попадает влага (например, от кашля или чихания) или же если вы соприкасаетесь с больным, а после этого направляетесь к людям из группы риска.